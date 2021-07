Vacaciones: en la Provincia no habrá restricciones para circular

Las provincias establecieron diversos protocolos para las vacaciones de invierno en las distintas jurisdicciones, con requisitos para el ingreso, horarios de circulación y medidas de bioseguridad, además de aforos en locales gastronómicos y espectáculos para mantener los cuidados frente a la pandemia de coronavirus.

En la provincia de Buenos Aires no habrá restricciones para circular en los centros turísticos durante el receso invernal, desde el 19 de julio, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, precisó que "el único requisito es tramitar el Certificado Turismo en la App Cuidar al menos 48 horas antes de la fecha de salida".

El funcionario puntualizó que "lo más importante es que cada turista cumpla con las medidas de prevención y cuidado, y que se implementen y hagan cumplir los protocolos para las actividades permitidas, según la situación epidemiológica de cada localidad".

La gastronomía bonaerense se rige de acuerdo con el sistema de fases vigente en la Provincia, por lo que, "no funcionarán en los municipios que estén en Fase 2, abrirán al 30% en espacios cerrados en los municipios en Fase 3, y no habrá limitaciones en municipios en Fases 4 y 5", dijo.

"Los teatros tienen un aforo del 50%, y los cines del 30%", en tanto, el horario de apertura de los comercios también dependerá de las fases. En los municipios que se encuentren en Fase 2 estarán cerrados de 19 a 6. En Fase 3, de 23 a 6. Y en Fase 4, de 0 a 6", resaltó Costa.

Sin embargo, en casos como el de los partidos bonaerenses de Tornquist, donde se encuentra Sierra de la Ventana, y de Monte Hermoso, fuentes de las respectivas comunas advirtieron que no promocionarán las próximas vacaciones de invierno en el marco de la pandemia por el coronavirus.