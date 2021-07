Kicillof anunció la vacunación libre para mayores de 45 años

En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que habrá vacunación libre para mayores de 45 años sin necesidad de turno previo y con el DNI en cualquier vacunatorio del distrito. El gobernador también señaló que en 31 distritos donde la vacunación llegó al 90% de la población adulta "hay vacuna libre para todas las personas mayores de 18 años". En 21 días, las ciudades con gran porcentaje de vacunados serán "ciudades protegidas". Por otro lado, Kicillof indicó que los próximos 9 y 10 de julio habrá jornada provincial de vacunación: "Vamos a potenciar la campaña y agregar 100 postas itinerantes" y se podrán vacunar sin turno los mayores de 40 años.

En nuestra región, en los distritos de Alberti, Ameghino, Arenales, Pinto y Viamonte se podrán vacunar libremente los mayores de 18 años y, dentro de 21 días, serán considerados distrintos protegidos contra la pandemia. Consultado por quienes optaron por no vacunarse, Kicillof dijo que "afortunadamente son muy poquitos".

Temor por la variante Delta

"Es imperioso que no ingrese la variante Delta, tenemos que evitarlo, nadie esperaba esto, son cosas que pasan en una pandemia. Hoy muchos se quejan de las restricciones y después se van a quejar los contagios por no haber establecido restricciones a tiempo. Que no los engañen, esto está pasando en todo el mundo", señaló Kicillof y agregó que "hay quienes no cumplieron con las medidas tras volver del exterior, casi el 40% no respetó el aislamiento. Cinco de estos viajeros estaban contagiados con la variante Delta. Estamos en pandemia, con una variante que está haciendo estragos en todo el mundo. Por una irresponsabilidad nos pueden demoler el esfuerzo de millones. Tienen que cuidarse porque pueden estar contagiados sin saberlo, estamos luchando contra un virus invisible. Tenemos que demorar el ingreso de la variante Delta".

Sistema de fases

Por su parte, respecto al sistema de fases, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dijo que "la tendencia en casi todo el interior es de baja en la incidencia, aquellos que pasen ese umbral de los 500 van a pasar a fase 3". Junín continúa en fase 2.