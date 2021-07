“Revertimos el cierre de la gestión de Vidal"

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, reinauguró en Alberdi, partido de Leandro N. Alem, el centro de servicios para atender a contribuyentes de esa región, que había sido cerrado durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“En este acto reparamos el daño generado por el abandono que llevó a cabo la gestión de Vidal”, destacó Girard en su discurso. Además, recordó que, en 2018, la ex gobernadora, dispuso el cierre de 12 oficinas de ARBA “obligando a miles de contribuyentes a tener que viajar cientos de kilómetros para hacer trámites y cumplir con sus impuestos”.

Según afirmó, esa es una “decisión política que respondía a una lógica de ajuste, de recorte, de Estado ausente, que ahora Axel Kicillof está revirtiendo, con la excusa de recortar gastos ineficientes cerraron oficinas, pero el objetivo final no era ajustar esas erogaciones, sino reducir la planta de trabajadores de ARBA”. Y agregó que “bajo el pretexto de buscar ‘eficiencia en el gasto’ destruyeron capacidades de control y empeoraron los servicios”.

Además, manifestó que “no es casualidad que dejaran una estructura tributaria patas para arriba beneficiando a los más ricos, mientras asfixiaban a las pymes, a los comercios, a la clase media y a los profesionales independientes. Todo eso es lo que estamos dando vuelta como una media”.

De la reapertura del centro de servicio de ARBA en Alberdi participó, junto a otras autoridades provinciales y municipales, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, quien sostuvo que “tenemos un gobernador que, en el medio de una pandemia, supo escuchar nuestro reclamo para que se reabra esta oficina provincial; pidió que nos comuniquemos con Cristian Girard, y pudimos trabajar para que esto hoy sea una realidad”.

Los centros de atención presencial de ARBA complementan y amplían toda la plataforma de servicios digitales que el organismo ofrece en su web y, a la vez, posibilitan que las personas con dificultades para acceder a la tecnología puedan recibir asesoramiento y ayuda para resolver sus trámites tributarios.

En la actualidad, la Agencia de Recaudación cuenta con 168 centros de servicio ubicados en todos los municipios. Ese número se incrementará en los próximos meses a partir de la apertura de nuevas oficinas que revertirán los cierres establecidos por el Gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019.

En el encuentro del que participaron Girard y Ferraris, también formó parte el diputado provincial y ex intendente de Alem, Alberto Conocchiari. Además, estuvieron por ARBA, el jefe de Gabinete, Nicolás De Hoz; el subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios, Gaspar Spiritoso; y la gerenta de Coordinación Interior de la Agencia, Águeda Sedán, entre otros representantes municipales y miembros de la comunidad de Juan B. Alberdi.