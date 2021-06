Randazzo afirmó que será precandidato a diputado nacional por la Provincia

Lo hará según dijo, para “ofrecerle a los argentinos y argentinas una alternativa nueva cuyo objetivo sea resolver sus problemas y sacar al país del estancamiento en el que está desde hace muchos años”.

Randazzo expresó que “necesitamos hacer las cosas de manera diferente, si no, siempre vamos a tener los mismos resultados”. “Hasta ahora hubo dos caminos que nos llevaron al mismo lugar: al estancamiento o a que estemos cada vez peor”, continuó el ex ministro de interior y Transporte de la Nación.

“Por eso nosotros estamos construyendo un camino nuevo, que nos lleve a la Argentina que todos queremos: con desarrollo, inclusión y oportunidades”, completó Randazzo en declaraciones periodísticas.

En este sentido, el exministro afirmó que “en esta elección se juega el futuro de millones de argentinos que han visto cómo su situación se deterioró en los últimos años”, y subrayó que “la educación y el trabajo deben ser ejes principales para que exista igualdad de oportunidades” en todo el país. El precandidato dijo que “vamos a ir a las elecciones, pero acá estamos construyendo un espacio que se enfoque en propuestas, con la mirada puesta en ser una opción real de gobierno en 2023”.

“Hace doce años que Argentina no crece, y ni este ni el anterior gobierno pudieron resolver los problemas endémicos”, enfatizó Randazzo quien afirmó que la motivación para su candidatura es “representar a todos los que están desencantados con los dos proyectos” porque “los argentinos y argentinas sueñan con un país mejor”.