Como el Día del Estatal bonaerense cae domingo, iniciaron gestiones para que lo corran al lunes

Desde hace algunos años, en la Provincia se celebra el 27 de junio el Día del Trabajador Estatal. Y ese día, el gobierno bonaerense dispone que los empleados no concurran a sus lugares de trabajo. Pero este año 27 cae domingo. Por eso, se inició una movida sindical para que Axel Kicillof traslade ese feriado al lunes siguiente.

El que encabeza esa movida es UPCN, el gremio que lidera Carlos Quintana, que realizó un pedido formal a la Provincia “en reconocimiento al trabajo, predisposición y lucha que las y los trabajadores del Estado han demostrado en momentos tan difíciles como éste”, señala uno de los párrafos de la carta enviada al Gobernador. “Declarada la emergencia sanitaria en la Provincia, sus trabajadores redoblaron esfuerzos para que las necesidades y demandas de los bonaerenses obtengan una respuesta inmediata, incrementando su eficiencia y eficacia, sin escatimar esfuerzo y al servicio de las exigencias que surgen al servicio de un Estado presente y activo”, acota la carta que ya está en poder de Kicillof.

Y añade que “es por ello que no puede soslayarse la importancia que representa para las y los trabajadores la conmemoración de un día que reivindique sus tareas cotidianas y su predisposición al servicio de la comunidad”.

El 27 de junio se celebra en Argentina el día del Trabajador del Estado, ya que se conmemora la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159. Estas disposiciones expresan sobre el Derecho a la Negociación Colectiva y las Relaciones del Trabajo en la Administración Pública.

En julio de 2013 se sancionó la ley nacional Nº 26.876 a través de la cual se establece el día 27 de junio de cada año como el “Día del Trabajador del Estado”. A través de la ley Nº 14.600, la provincia de Buenos Aires adhirió a los términos la ley nacional estableciendo el asueto para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Pero como este año el 27 cae domingo, UPCN pidió que el asueto se haga efectivo el lunes 28.

No es la primera vez que el Día del Trabajador del Estado bonaerense cae domingo por esas cuestiones del almanaque. Hace algunos años ocurrió durante la gestión de María Eugenia Vidal y terminó en un conflicto con los sindicatos.

En aquél entonces, también fue UPCN el que le pidió a la gobernadora que trasladara el asueto para el lunes, pero la mandataria se negó. Así, el gremio dispuso en repudio un paro de actividades que se cumplió justamente ese lunes al que pretendía que se trasladara el día no laborable.

Reclamo de médicos

Por otra parte, la Cicop, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, realizará hoy una conferencia de prensa a las 12,30 en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para reclamar la continuidad laboral de los residentes que egresan este año. “Sin vacaciones, con salarios por debajo de la inflación y con una enorme necesidad de nuestra comunidad en relación a la atención en salud, es fundamental continuar incorporando profesionales al sistema público”, dijo el dirigente Juan Martín Mirada.