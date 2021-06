Joaquín de la Torre avaló la candidatura del neurocientífico

"La gente está esperando caras nuevas, personas que le puedan aportar desde la vida social y civil una gran frescura. La gente está viendo que la política se encierra en la política y eso la aleja de la población. Manes es una persona talentosa", afirmó sobre el neurocientífico de la UCR, quien sacudió el tablero político de la oposición bonaerense con su posible candidatura.

En otro orden, cuestionó que las candidaturas bonaerenses de Juntos por el Cambio se estén discutiendo "fuera de la provincia de Buenos Aires" y que "se desconozca el trabajo que hizo la mesa (bonaerense de JxC) durante este último año y medio.

"Si tenés un órgano de la coalición que trabaja y se junta y está presente y ha mantenido la unidad durante todo este tiempo, no podes desconocerlo y mandar mensajes por los diarios que se juntan en tal lugar fulano y mengano para tomar decisiones sobre la provincia de Buenos Aires", criticó.

En este sentido, confesó que "no tiene en claro donde se definen las candidaturas" y puso reparos a la idea de que "se incorporen candidatos que no son de la provincia de Buenos Aires.

Sin hacer nombres, la referencia parecía dirigida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por patrocinar la candidatura de su vicejefe, Diego Santilli, para encabezar la lista en la provincia.

"Hay un proceso de adelantamiento de las internas para las elecciones del 2023. Una discusión por los liderazgos. Pero las elecciones (de este año) son distintas, los tiempos hay que llevarlos de a poco. Esta elección tiene que ver con ver de qué manera se frena al kirchnerismo hacia adelante y no la instalación de candidatos que no tienen nada que ver con el territorio", reflexionó.

El ex intendente de San Miguel lamentó que se "priorizan las instalaciones de candidatos pensando en el 2023 más que pensar como se trabaja de forma conjunta para ganarle al kirchnerismo".

Por otra parte, de la Torre se mostró favorable a la idea de ampliar la coalición opositora a través de alianzas electorales con José Luis Espert y Margarita Stolbizer.

"No creo que haya una necesidad de un purismo. Lo que está en juego es mucho más importante que posiciones doctrinarias sobre algún tema en particular", justificó.

Y puso un ejemplo cercano para fundamentar su postura: "Enrique Cardoso y Lula (da Silva) se están juntando porque creen que lo peor que le puede pasar a Brasil es la continuidad de (Jair) Bolsonaro".