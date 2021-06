Con Facundo Manes se mueve el tablero de Juntos por el Cambio

Al no tener un candidato propio con llegada suficiente tanto a los medios como a la gente, el radicalismo se vio durante las últimas elecciones obligado a encuadrarse detrás de Mauricio Macri, quien recibió el apoyo del histórico partido, que brindó al PRO una territorialidad que el partido fundado en la Ciudad no tenía.

Ahora, la aparición de Manes le permite al radicalismo pensar en una fórmula propia para disputar lugares dentro de Juntos por el Cambio y de cara a la sociedad, sumado a que en la oposición aún no emerge un liderazgo único como el que supo consolidar Macri.

En ese sentido, el desembarco de Manes en la política alteró los planes de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño que, pensando en 2023, esperaba contar con el apoyo del radicalismo para dar la interna en la oposición contra los sectores más duros.

"Manes es justamente lo que al radicalismo le estaba faltando. Una persona con llegada a los medios de comunicación y con una buena imagen en la sociedad. Además, responde al perfil anti grieta que gran parte del electorado está buscando", sintetizó un importante asesor político de la oposición.

"Si va a ser candidato Manes lo tiene que definir él, pero hubo un paso muy importante que va marcando un camino y es su decisión de ser protagonista en Juntos por el Cambio con una identidad radical", sostuvo Ernesto Sanz, quien supo presidir el radicalismo y firmó la comunión de su partido con el PRO en 2015.

En declaraciones periodísticas, Sanz destacó la figura de Manes de cara a las elecciones y consideró que genera interés por fuera de JxC, por lo que lo calificó como "la frutilla del postre" para la UCR.

En el radicalismo, la mayoría parece estar de acuerdo en acompañar el liderazgo de Manes.

De esta manera, la UCR dio el primer gran movimiento de la oposición y buscará consolidar un liderazgo de cara a la sociedad pensando en las próximas elecciones.

Si bien es difícil medir la intención de voto que un outsider de la política como Manes puede tener, lo cierto es que en las encuestas de opinión es considerado por la gente como un dirigente creíble y con fuerte imagen positiva -y poca negativa- por su fuerte ligazón con el mundo académico y científico.