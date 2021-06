El Municipio asegura que "no se le sacó el respirador a nadie para derivar a Serenal"

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se encuentra internado en la clínica La Pequeña Familia de Junín desde el martes a la noche, momento en el que se complicó su cuadro de COVID-19. En las últimas horas, se conoció la información de que el jefe comunal fue trasladado desde su ciudad natal junto a un respirador, para ser utilizado ante la eventual necesidad; este dato desató polémica, versiones cruzadas y especulaciones, por lo que el secretario de Salud de Lincoln, Dr. Sergio Lorenzo, indicó que se trata de una práctica habitual que se lleva a cabo en la zona.

"Transcurriendo el día ocho de su cuadro de COVID-19, Salvador Serenal sufrió una descompensación, con complicaciones concomitantes con su enfermedad. Es un paciente con afecciones de base, hipertenso, prediabético, dislipémico, estas patologías ayudan a una posible complicación. La médica que hacía su seguimiento decidió internarlo en el hospital, porque la internación domiciliaria no iba a ser segura", contó Lorenzo a Democracia y agregó que "Serenal aceptó pero la familia no quiso que se interne en el hospital, su padre murió en circunstancias similares y emocionalmente no estaban listos para enfrentar esto. El intendente no estaba de acuerdo con ser trasladado a Junín, quería quedarse en el hospital, con su gente, sentía que iba a estar más acompañado, conoce a todo el personal pero el hermano y la madre pidieron internarlo en La Pequeña Familia".

Por su parte, consultado por Democracia, el director médico de La Pequeña Familia, Javier Pepa, aseguró que "es habitual que se pidan insumos de toda índole entre instituciones en el medio de situaciones de emergencia. De hecho el hospital de Junín hace unos días nos prestó dos respiradores. En otras ocasiones, nosotros les hemos prestado insumos a ellos. En situaciones de emergencia se prioriza la solidaridad entre instituciones y la salud de las personas".

Polémica por el respirador

Por otro lado, el secretario de Salud puntualizó que "visto el cuadro con el que llegaba Serenal, la clínica nos dijo que aceptaba la derivación con la condición de que el paciente llevara un respirador para tenerlo disponible y usarlo eventualmente, ya que en ese momento no tenían. Es una práctica habitual, se hace con cualquier paciente, ha ocurrido con personas accidentadas, con traumatismos de cráneo, hemos tenido que derivar a Junín y llevarles respirador porque estaban ocupados y no tenían; hemos tenido que derivar niños a Terapia Intensiva de Junín y han llevado el respirador, bombas de infusión, lo usan y luego lo traen. Es una práctica habitual en la zona, esto tuvo trascendencia porque es el intentendente. Serenal ni sabe que fue con el respirador.El hospital de Lincoln tiene nueve respiradores, están usando tres. No se le sacó el respirador a nadie para derivar al intendente".

Respecto de que Serenal no está vacunado contra el coronavirus, mientras que otros jefes comunales de la zona sí lo están, el Dr. Lorenzo dijo que "el Ministerio de Salud no estableció que los intendentes tenían prioridad para vacunarse, como lo hizo con el personal de salud, docentes, seguridad; luego decidieron vacunar a los adultos mayores, ahora se está habilitando a menores de 60 años, el intendente se ajustó a lo que estableció el Ministerio. Yo me vacuné en tercer escalón y soy médico, no soy terapista ni atiendo en salas, me vacuné cuando se vacunaron los profesionales que hacen consultorio, en ese momento le propuse a Serenal vacunarse y dijo que no, que no le correspondía, que lo haría llegado el momento".

El parte médico de Salvador Serenal

El secretario de Salud, Sergio Lorenzo, brindó un nuevo parte médico sobre la evolución del intendente Salvador Serenal, al momento permanece estable y sin nuevas complicaciones en su cuadro de Covid-19: “permanece estable, con igual requerimiento de oxígeno que en la jornada de ayer y no presenta nuevas complicaciones, salvo aislados picos subfebriles”. Asimismo, el funcionario afirmó que “según lo manifestado subjetivamente por el propio intendente, se encuentra de buen ánimo y en mejor estado”, puntualizó.

Cabe destacar que Serenal se encuentra cursando el día 12 de esta enfermedad y permanece internado en el sector de cuidados para pacientes con Covid-19 de la Clínica “La Pequeña Familia”, donde había sido trasladado por pedido expreso de sus familiares más allegados.