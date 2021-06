El Gobierno, a Córdoba y Salta para seducir a gobernadores

En un día destinado a intentar contener y seducir gobernadores, el presidente de la Nación recibió al mandatario santafesino en Olivos, se prepara para viajar a Salta y envió a dos ministros con insumos contra el Covid a Córdoba.

El Gobierno comenzó el día de ayer con la recepción del presidente Alberto Fernández en la Quinta Presidencial de Olivos del gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Durante el encuentro analizaron la situación general de la pandemia en el Santa Fe, con el estado de los datos e indicadores epidemiológicos y el avance en el proceso de vacunación local. Además, hablaron de la visita, el próximo domingo, de Alberto a Rosario con motivo del Día de la Bandera.

Luego, el jefe de Estado encabezó un acto en la Casa Rosada y se aprontó para visitar la provincia de Salta por la recordación de Martín Miguel de Güemes, lo que servirá para un intercambio con el gobernador local Gustavo Sáenz.

Más tarde, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de Salud, Carla Vizzotti, viajaron con destino a las provincias de Córdoba y Salta para entregar insumos médicos en ambas provincias.

El desembarco oficial en Córdoba será luego de que el distrito mediterráneo registrara 4311 nuevos casos y 59 fallecimientos por coronavirus.

El Gobierno nacional intenta así mostrarse proactivo con la gestión de Juan Schiaretti en un momento crítico de la pandemia en Córdoba, donde los contagios escalan entre los niveles más altos del país, por ejemplo superando a la ciudad de Buenos Aires.

Se rumoreó durante el martes que el presidente Alberto Fernández podría encabezar la comitiva, pero finalmente fue descartado desde su entorno. “Nunca estuvo previsto que fuera”, aseguraron sus colaboradores más cercanos.

La relación política de la Casa Rosada con el gobernador peronista no atraviesa su mejor momento, en virtud del accionar independiente del mandatario cordobés. Más allá de que el ministro del Interior, De Pedro, cultiva el vínculo con Schiaretti, la cúpula del Frente de Todos explora alternativas electorales para este año en Córdoba que no van de la mano de la estrategia del gobernador. Una alternativa es impulsar al actual senador Carlos Caserio para renovar esa banca, en una lista distinta de la que apadrina Schiaretti.

Schiaretti muestra con claridad un rumbo distante del Frente de Todos. No solo en lo electoral, sino en las votaciones de sus diputados nacionales en leyes que el Gobierno nacional necesita, como la reforma del Ministerio Público Fiscal que aún no consigue número en la Cámara de Diputados. El rumbo independiente de Schiaretti es clonado ahora en Santa Fe por otro peronista, el rafaelino Omar Perotti. quien visitó a Alberto ayer. Es que Perotti armó su sello “Hacemos Santa Fe” en una clara muestra de distancia del FdT, el nombre actual de la alianza entre el kirchnerismo, el Frente Renovador, las huestes albertistas y otros sellos K.