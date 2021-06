Abrieron un expediente disciplinario a un fiscal federal que trabajó un mes desde Estados Unidos

Un fiscal federal será investigado para determinar si incumplió alguna norma por haber trabajado durante un mes desde los Estados Unidos sin contar con autorización para hacerlo. Se trata de Marcelo Retes, a quien el procurador general interino, Eduardo Casal, le inició un expediente disciplinario.

“Es cierto que viajé a aquel país, pero lo hice en forma solitaria —sin mi mujer ni mis hijos— y no por razones de esparcimiento, sino por motivos estrictamente familiares y urgentes”, dijo Retes. Y agregó: “Quizás por error personal interpreté que la posibilidad de teletrabajo no tiene limitación geográfica en tanto no se vea afectada la prestación del servicio de Justicia”.

“Yo no sé, ni me importa, dónde se encuentran los jueces, fiscales, diputados, senadores o miembros del Poder Ejecutivo cuando trabajan, e incluso cuando hacen audiencias por plataformas digitales. Solo importa que trabajen. Pero ese es un criterio personal”, analizó el fiscal.

Retes estuvo del 7 de mayo al 3 de junio en Rogers, una ciudad del estado de Arkansas, donde vive su hermana. Viajó allí por la sucesión de su padre que falleció en enero pasado. Explicó que por cuestiones familiares su hermana no podía venir a la Argentina y viajó él.

Lo que estará en discusión es si Retes incumplió dos de los ítems de los que se consideran como falta grave de parte de los fiscales: “Abandonar su trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación” o “incumplir en forma reiterada las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeñan”. La segunda también se considera como falta leve.

Para Retes no violó esas norma, porque no hizo abandono de trabajo: “Cuento con las copias firmadas digitalmente”, dijo.