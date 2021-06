Katopodis criticó a Juntos por el Cambio

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró ayer que en la alianza Juntos por el Cambio todos los dirigentes, pese a los matices, "representan lo mismo", y opinó que "el jefe de todo eso" es el expresidente Mauricio Macri.

"Son lo mismo", respondió cuando en una entrevista le mencionaron los nombres de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

"El jefe de todo eso es Macri. Tiene un diferencial. Opinan lo mismo, están parados en el mismo lugar. Representan lo mismo", insistió.

El exintendente de San Martín agregó sobre la fuerza opositora que "ellos representan un modelo que está en las antípodas" del Frente de Todos.

"No me preocupa tanto lo que dicen en las redes y como votan en el Congreso sino como gobernaron. Y gobernaron muy mal. Veremos la autocrítica que hacen", dijo.

"Ellos tuvieron tres años con caída de la economía, destrucción de los puestos de trabajo y una situación de mucha angustia para el ciudadano", graficó.

Consultado sobre una posible candidatura a diputado nacional, teniendo en cuenta que el suyo es uno de los nombres que se barajan para integrar la lista en la provincia de Buenos Aires, Katopodis evitó pronunciarse, limitándose a señalar que "todavía falta mucho" para "meterse en modo campaña". "Los ministros nos dedicamos a lo que cada uno tiene que hacer en el marco de esta pandemia", explicó.

En tanto, el ministro reconoció que el Gobierno no espera en estas elecciones que sea "premiado" por la sociedad, pero sí que en las urnas se exprese "un voto de confianza para poder salir más rápido de esta situación que es complicada.