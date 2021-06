Sin impacto en los bonos, IOMA acordó un aumento del 35% en los honorarios médicos

Tras un largo reclamo por mejoras salariales, ayer se firmó el acuerdo de incremento de honorarios de los médicos con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) para el período 2021.

De acuerdo a lo que se informó, el aumento de honorarios será no acumulativo lineal del 35 por ciento aplicable en cuatro tramos, un 10 por ciento retroactivo a abril, un 5 por ciento en junio, 10 por ciento en agosto y 10 por ciento en octubre.

Se acordó también un incremento del 50 por ciento para los honorarios en unidades cerradas (UTI, UCO, Neonatología) y un plus del 20 por ciento para todas las prestaciones realizadas en paciente internados Covid.

Independientemente del acuerdo, desde la Agremiación Médica Platense se insistió en la necesidad de rever el acuerdo en octubre “en caso de que las variables económicas así lo indiquen”. Esa revisión se hará para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo a raíz de la inflación.

Según confirmaron voceros de IOMA, ese ajuste en los honorarios no va a impactar en el valor del bono que pagan los afiliados ni en los copago. “Eso lo absorbe IOMA, es un acuerdo que se alcanzó tras muchos meses de trabajo con la AMP; no significa erogación extra para los afiliados a la obra social”, destacó la fuente del instituto bonaerense que tiene más de dos millones de afiliados en toda la Provincia.

Vale recordar, entonces, que los valores oficiales de los bonos de IOMA son actualmente los siguientes: categoría A: sin costo para la afiliada o afiliado, bono a cargo de IOMA; categoría B: $ 190; categoría C: $ 290.

Reclamos en pandemia

Como se sabe, los trabajadores de la salud vienen reclamando desde hace meses mejores salarios. También el gremio que nuclea a los profesionales de los hospitales públicos bonaerenses hizo pública la necesidad de un aumento en los salarios y de mejorar las condiciones laborales. Además se planteó que debe tenerse en cuenta el cansancio y el estrés que soportan los trabajadores del sector en medio de la segunda ola de Covid-19 en el país

50% de incremento

Desde la asociación sindical Cicop se expresó que “detrás de los porcentajes de ocupación de camas y las escalofriantes cifras de fallecidos, hay un equipo de salud que trabaja denodadamente, a pesar del agotamiento, para atender a los enfermos graves, contener a sus familias y sostener en funcionamiento todas las salas nuevas y camas de cuidados críticos en áreas alternativas a las terapias intensivas”. Este trabajo –agregaron- “requiere un mayor reconocimiento por parte del Estado en todos los niveles, en lo simbólico y en lo material”.

En ese contexto, se pidió una partida presupuestaria extraordinaria para generar nuevos cargos, mejorar los salarios, que a expensas de una inflación acelerada hoy se encuentran por debajo de ésta. Otro pedido fue la ampliación de los esquemas de descanso para lo que queda del año en curso para fortalecer a los equipos de salud.