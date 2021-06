Más gremios vuelven a la carga por la inflación y piden a la Provincia reabrir paritarias

“La evolución de la inflación durante el primer cuatrimestre del año golpeó seriamente el bolsillo de trabajadores y trabajadoras. Y, con un acumulado del 17,6 por ciento -sin contar el mes de mayo-, pone a todas las paritarias por debajo del índice inflacionario”. Con esa advertencia, los profesionales de la Salud nucleados en Cicop salieron a exigirle al gobernador, Axel Kicillof, que considere la reapertura de paritarias frente a la veloz suba de precios. Pero en la Provincia, tal como publicó EL DIA, por ahora no prevén volver a convocar a los sindicatos y esperarán hasta julio para tomar una decisión.

El reclamo de los médicos bonaerenses no es aislado. Un planteo similar habían efectuado días antes los estatales de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba) y gremios docentes como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Otros, como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación Judicial bonaerense (AJB) también miran con preocupación cómo el costo de vida se aleja de la meta oficial del 29 por ciento anual para encaminarse a un guarismo de entre 40 y 50 por ciento, según estiman consultoras privadas.

Todos los acuerdos salariales firmados hasta ahora están por debajo de ese índice. Tanto los docentes, que pactaron 14,1 por ciento de aumento para marzo, otro 7,9 por ciento para julio y un 13,2 por ciento en septiembre, acumulando un incremento promedio del 35,2 por ciento. Como los judiciales, estatales y médicos, que también recibieron un 14 por ciento en marzo, esperan un adicional del 9 por ciento para julio y otro 11,3 por ciento en septiembre hasta llegar a un 34,3 por los primeros nueve meses del año. Más beneficiados resultaron los auxiliares de la educación, con una suba promedio del 37 por ciento.

Como la próxima cuota de aumento recién llegará con los salarios de julio, los sindicatos piden adelantar la discusión paritaria y no esperar hasta noviembre, como habían acordado con la Provincia. Advierten que hasta abril el alza de los precios llegó al 17,6 por ciento, es decir, por encima del 14 por ciento cobra do en marzo. Y temen que la inflación se “devore” los incrementos de julio y septiembre. Pero en la Provincia sostienen que “no hay datos suficientes para tomar una decisión”, tal como apuntó días atrás la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, quien, si bien reconoció que el costo de vida “resultó más alto que lo esperado”, pidió aguardar hasta el pago de julio (que recién se cobrará en agosto) para contrastar si se verifica el desfase entre la mejora acumulada y la inflación del período. Y, en tal caso, anticipar la convocatoria a paritarias.

Pero la paciencia de los gremios se agota ante la disparada inflacionaria, lo que llevó a Fegeppba a reclamar por una convocatoria salarial y por el adelanto, para este mes, de la cuota del 9 por ciento prevista para julio.

El pedido de reapertura paritaria, que también había sido solicitado por los maestros de la FEB, sumó ayer la voz de los médicos de Cicop, quienes le exigieron al gobierno de Kicillof discutir cuanto antes una pauta salarial acorde a la inflación. Desde Suteba, donde calcularon que con el incentivo docente y una suma extra por conectividad el aumento hasta septiembre rondará el 36 por ciento, aclararon que con la Provincia se acordó retomar la negociación en noviembre, siempre y cuando la inflación del período no le gane al incremento acordado. En tal caso, puntualizaron, “habrá que revisar lo pactado” y que darán la discusión que sea necesaria “para estar por arriba de la inflación”.

El adelantamiento de la discusión salarial es algo que también sopesan en entre los judiciales bonaerenses, tal como sostuvo en diálogo con este diario el titular de la AJB, Pablo Abramovich: “Entendemos que los salarios tienen que ganarle a la inflación y así lo plantearemos, con o sin conflicto”, avisó.