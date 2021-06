La corte bonaerense rechazó un pedido para que los chicos retornen al aula

“No sería recomendado volver” a las aulas, consideraron desde la jefatura de Gabinete, a pesar de una baja en los contagios, que estimaron del 17%. Se esperan definiciones respecto al adelantamiento del receso invernal

La vuelta al aula de los alumnos bonaerenses en las zonas de alerta epidemiológica parece estar lejos del radar de la Provincia en el corto plazo. Ayer altos funcionarios del Gobierno provincial dejaron en claro que desde su óptica el regreso de los chicos a las escuelas no sería lo aconsejable en el actual contexto epidemiológico.

A ello se sumó un fallo de la Suprema Corte bonaerense en el que se rechazó un pedido para que vuelvan las clases presenciales en la Provincia. El máximo tribunal entendió que el tratamiento de esa cuestión pertenece al ámbito federal, con lo que el planteo presentado por los padres de dos alumnas fue desestimado.

Como se sabe, después de un breve período de presencialidad, en la Provincia las clases virtuales volvieron a regir desde el 19 de abril por el avance de los casos de coronavirus, el aumento de la cantidad de fallecidos y el riesgo de un colapso del sistema sanitario. En ese contexto, ayer un grupo de padres volvió a reclamar, frente a la Dirección General de Escuelas, la vuelta a las aulas: “La educación es, en el semáforo epidemiológico, un actividad o rubro comercial más; ¿hasta cuándo estarán cerradas las escuelas? ¿qué estadísticas maneja la cartera educativa en relación a la deserción escolar y a la pérdida de conocimientos?”, se preguntaron (ver aparte).

Respecto a la postura del Gobierno bonaerense, fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien estimó que “no sería recomendado volver a las clases presenciales”, haciendo hincapié en el nivel de contagios de coronavirus que se registra en territorio provincial. Y agregó: “Tenemos dos semanas de caídas de casos, pero fue una caída desde un pico muy alto, de más de 12 mil casos; ahora estamos en 10 mil casos promedio, se redujo un 17 por ciento”, dijo.

Bianco también se refirió a cómo seguirá la cuarentena y la virtualidad escolar tras el vencimiento del DNU, que se producirá el próximo viernes. Al respeto sostuvo que “nuestra intención siempre es tener clases, no hubo un solo día que no hubo clases en la Provincia desde que empezó la pandemia, obviamente de distintas formas, presenciales o por distintos medio remotos, a través de internet, redes, cuadernillos, practicas pedagógicas en los hogares”.

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, anticipó que “ya se están empezando a ver los resultados de los nueve días con medidas”, por lo que “no vamos a tener que cerrar nuevamente desde el lunes, aunque seguramente vayamos a mantener medidas mínimas”.

A su vez, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, habló en el mismo sentido y dijo que en el conurbano hay un “descenso significativo” de los casos, que lo atribuye a las medidas restrictivas impuestas en el último DNU, y que “estamos entrando al invierno con un grado de cobertura de vacunación muy grande que no sabemos el impacto que va a tener en la letalidad. Esperamos tener una caída grande en la letalidad para poder seguir abriendo actividades”.

Kreplak también hizo referencia a las vacaciones de invierno: “No está decidido si se van a adelantar”. Luego aclaró que “es una decisión que se va a intentar tomar más o menos coordinada en todo el país”. Por último remarcó que “nos interesa mucho la educación, ahora e históricamente como movimiento político. La experiencia indica que el movimiento de personas y la escolaridad, generan más contagios. Tomamos decisiones fuertes y sólidas”.

Con un pasacalles, un grupo de padres reclamó por la presencialidad

Rechazado

En tanto que, como se dijo, ayer la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de amparo presentado contra la suspensión de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires por considerarlo “inviable”.

De esta manera, la Corte bonaerense declaró “inadmisible” el reclamo presentado por los padres de dos alumnas de un colegio de San Isidro para que se reanude la presencialidad de las clases debido a que es competencia del ámbito federal.

En el dictamen emitido por el Tribunal se expresa que “es inviable entonces promover en esta sede, como núcleo argumental de la acción, el cuestionamiento a una disposición federal”. El amparo presentado solicitaba que se retomaran las clases presenciales, suspendidas en el AMBA.

Sigue la protesta de los padres que piden la presencialidad ¿Cuál es el plan para los 4 millones de alumnos bonaerenses? Pudo leerse ayer en un pasacalle que colocaron los integrantes del grupo Padres Organizados, en la puerta de la Dirección General de Cultura y Educación, dirigido a la titular de la cartera educativa Agustina Vila. Se indicó a través de un comunicado: “La Ministra no tiene redes sociales, no nos recibe y tampoco ha manifestado públicamente si hay un plan para los más de 4 millones de alumnos que en la provincia de Buenos Aires no tienen clases presenciales”.

También se preguntó: ¿cuáles son las pautas que determinan el cierre de escuelas en 121 municipios? “La educación es, en el semáforo epidemiológico, un actividad o rubro comercial más; ¿hasta cuándo estarán cerradas las escuelas? ¿Qué estadísticas maneja la cartera educativa en relación a la deserción escolar y a la pérdida de conocimientos?”,se indicó. Con el dato de que hay más de 4 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de los tres niveles, en los 121 municipios que permanecen en fase 2, con escuelas, institutos y jardines cerrados se mostraron a favor de que se informe cuál es el plan que se seguirá.

Así lo plantean desde el gobierno nacional

Aulas híbridas, el futuro de la educación superior

Las aulas híbridas, un sistema en el cual se podrá combinar la presencialidad con la virtualidad en una misma cursada, será el formato hacia donde marcha la educación superior en la Argentina tras la experiencia de educación a distancia adquirida durante la pandemia de coronavirus, informó ayer el Ministerio de Educación.

La puesta en marcha de este formato está previsto que se inicie, junto con la vuelta paulatina a la presencialidad, en forma progresiva en el último cuatrimestre de este año, para lo cual se prevé una inversión de 1.500 millones de pesos en el marco del segundo Plan de Virtualización de la Educación Superior (VES

2). La propuesta necesita el fortalecimiento del software y hardware necesario para dar respuesta a las adecuaciones requeridas en la virtualización de la enseñanza. Las aulas híbridas permiten el dictado de clases presenciales y virtuales al mismo tiempo, y facilitan el material grabado para su consulta permanente; esto se suma a una serie de recursos educativos digitales que están a disposición del alumnado y facilitan la interacción con profesores y ayudantes de cátedra. Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destacó que la pandemia “nos obligó a acelerar un proceso que se venía dando lentamente”.

“Durante este tiempo, la mayoría de los profesores, incluso desde aplicaciones de su celular, estaban en contacto con sus alumnos. Sumado a eso, los campus y aulas virtuales aceleraron un proceso que de otra manera hubiera demandado entre cinco o diez años instalarse”, sostuvo el presidente del CIN.

Tecchi destacó que de acuerdo a la propia encuesta, que coinciden con apreciaciones del CIN, “están los alumnos que por situaciones insalvables no pudieron conectarse, pero también los estudiantes que sacaron una foto con algún celular, que les prestaron, al trabajo práctico que le encomendó su profesor”.

Para el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, “lo que viene es una universidad distinta en Argentina y en el mundo”, y agregó que “contra lo que muchos piensan a nosotros nos parece que con la tecnología se va reforzar la presencialidad”.

“Vamos a ir la universidad a hacer cosas menos rutinarias, hay teóricos que serán sincrónicos o diacrónicos, y uno podrá ir a discutir, a producir o a presentar ponencias. La cuestión rutinaria va estar resuelta de otra manera” , destacó Perczyk.

Tecchi subrayó que las dificultades de asistencia a los alumnos “se concentraron en los primeros años, en los que a los alumnos les cuesta adaptarse”.

Y explicó que, “por contrapartida, en los últimos años de las carreras, se nota que la pandemia les permitió a los estudiantes dedicarse más al estudio y, los que tenían acceso a los recursos tecnológicos, era mucho mejor poder seguir desde la casa una clase que tomar un transporte público, ir a la facultad y estar un tiempo”.

Por último, precisó que estos estudiantes “se enfocaron más en el estudio. En este sentido, la virtualidad no sólo ofrece dificultades, también muchas ventajas”. 99.5 % de los docentes tuvo que transformar el dictado de sus materias a la virtualidad, según una encuesta que difundió la cartera educativa. 61% de los docentes encuestados logró cubrir entre el 80% y el 100% de los contenidos de su materia. 92,3% de los estudiantes encuestados respondió que fueron evaluados durante 2020.