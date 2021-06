Bullrich a dos frentes: regaña a Vidal y denuncia al Gobierno

En medio de las idas y vueltas por la negociación con Pfizer, Patricia Bullrich y un grupo de diputados y senadores de la oposición denunciaron irregularidades en el plan de vacunación implementado por el Gobierno nacional, a través de un informe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Pero al mismo tiempo se ocupó de la interna y reclamó a María Eugenia Vidal por hacer pie en ritmo prelectoral en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los hechos y la información detallada dan cuenta de que el plan no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el marco del covid-19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”, explicó ayer el PRO en un comunicado sobre la denuncia por las vacunas.

El informe tiene como punto de partida los estándares establecidos por la Cidh para el manejo de las políticas públicas de adquisición, distribución y aplicación de vacunas y se divide en dos ejes.

“El primer eje describe el proceso de distribución de las vacunas dentro del dispositivo nacional de vacunación, los operativos de logística y transporte de vacunas y los irregulares dispositivos de inmunización”, detallaron los dirigentes opositores.

Interna

Por otra parte, en declaraciones radiales la dirigente regañó a Vidal por su campaña en territorio porteño.

Es que existen versiones que indican que la exgobernadora podría presentarse finalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos”, dijo.

Y cuestionó: “Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri tiene decidido que competirá por una banca en la Cámara de Diputados en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.