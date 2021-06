Una mujer murió tras caer desde la ventana de una clínica

Una mujer de 74 años murió tras caer desde la ventana de un primer piso de una clínica de Quilmes, en la que esperaba para ser operada de cálculos en la vesícula. La familia denuncia que las autoridades del establecimiento no dejaron que la señora tuviera un celular con ella “porque hay robos” dentro del lugar. María Inés Beltrán había ingresado al centro médico Ceni SA el jueves con dolores en la zona del abdomen. Allí le hicieron los estudios correspondientes y le detectaron cálculos en la vesícula. Por esa razón le programaron una operación para este lunes.

Pero en los días que la mujer pasó internada en el lugar, ocurrió un hecho trágico que ahora es investigado. La policía llamó a la familia el domingo por la mañana para informarles que María Inés estaba tiraba sin vida en la vereda, justo por debajo de la ventana de la habitación en la que esperaba.

“Ella vino para curarse y el domingo me aparece tirada en la vereda. No caemos todavía. Era una señora alegre, no tenía esas intenciones que supuestamente dice el hospital. La vi el sábado a las 12 y me dijo no me cargues porque me duele mucho”, dijo uno de los hijos de la mujer.