Macri y Espert hablan de un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo en la Provincia

Mauricio Macri y José Luis Espert comenzaron una negociación, por ahora muy preliminar, tendiente a avanzar en la posibilidad de construir un frente electoral para enfrentar al kirchnerismo en la Provincia. Así lo reconocieron en las últimas horas fuentes de Juntos por el Cambio y el propio economista liberal.

Se trata de una novedad política en territorio bonaerense, ya que parecía improbable una confluencia entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, el sector que impulsa a Espert como diputado nacional por la Provincia.

“Acuerdo no hay, son charlas, nada más que eso”, dijo Espert. “Nosotros estamos trabajando para estar fuertes en los 135 municipios y en principio vamos con nuestra fuerza y nuestros candidatos. Esta es una elección legislativa, no presidencial y yo diría que son 24 elecciones completamente diferentes que pueden tener tácticas diferentes”, acotó. Y en ese sentido reconoció que “hay conversaciones para que en la Provincia exista la posibilidad, muy tierna todavía, de un frente que reúna a todas las fuerzas opositoras al gobierno de Kicillof. Hay que ver sobre qué base y en qué forma se puede hacer”.

Fuentes de Juntos por el Cambio y cercanas a Espert reconocieron a este diario que la charla se produjo en las últimas horas por Zoom. Y que se habló efectivamente de explorar la alternativa de que ambos sectores confluyan en los comicios legislativos de este año. Pero el acuerdo, de avanzar, sólo se concretaría en territorio bonaerense.

Algunos dirigentes hablan de intentar acercar incluso a Florencio Randazzo a una gran Paso de la oposición. Pero por ahora no habrían existido contactos con el exministro de Transporte.

Por ahora no está claro de qué forma podrían confluir Espert y Juntos por el Cambio y si todos los socios de la coalición están de acuerdo con sumar al economista que ha sido un duro crítico de la gestión de Macri.

Hay quienes hablan de una Paso entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, pero habrá que ver qué piso de votos se le exige al sector de Espert para lograr representación en las listas que competirán luego en las generales de noviembre. La otra alternativa es la fusión, con el economista dentro de la nómina de la coalición que integran el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y sectores del peronismo. Pero esta posibilidad sería la que menos chances tendría de concretarse.

“Tal vez sea necesario intentar por todos los medios derrotar a Kicillof”, dicen cerca de Espert. En Juntos por el Cambio temen que parte de su electorado fugue hacia los libertarios. De ahí las charlas que arrancaron.