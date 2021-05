Berni volvió a pedir Fase 1 y alertó que el sistema no colapsó "porque se liberan 500 camas por pacientes muertos"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reiteró hoy el planteo de "volver a una Fase 1, pero de verdad" para frenar el aumento de contagios de coronavirus y advirtió que "si el sistema de salud no colapsó, es porque se liberan todos los días casi 500 camas de terapias intensiva por pacientes que se mueren".

"Estas definiciones que se están tomando no son parejas y por eso no son cumplibles: tenemos que tener una cuarentena de verdad de 15 días. Hay que volver a una Fase 1, pero de verdad. No tengo ninguna duda de que es posible", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones a la prensa, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof pidió "dejar la soberbia, los intereses personales de lado" a la hora de adoptar restricciones para frenar el incremento de casos de COVID-19.

"Puedo estar o no de acuerdo con lo que se está haciendo pero es nuestra obligación apoyarlo y no podemos tomar medidas basados en encuestas o la opinión pública", planteó.

El ministro de Seguridad bonaerense se refirió a la situación epidemiológica y sanitaria desde Puente La Noria, donde feriantes de La Salada realizaban una protesta.

Respecto a la posibilidad de que se establezcan medidas restrictivas para los fines de semana, señaló que la Provincia mantendrá los controles en los accesos, como sucedió en las últimas semanas: "Nos preparamos como siempre".

Al analizar la cifra de casi 40 mil casos positivos registrados el pasado miércoles a nivel nacional, Berni afirmó: "Esto lo advertimos con mucho énfasis hace más de tres semanas,

cuando vimos que el sistema de salud de la Ciudad había colapsado".

"Ese colapso sanitario no se evidenció porque se utilizaron las camas disponibles en la Provincia como reserva. No hay más reservas. Esto nadie se anima a decirlo: si el sistema de salud no colapsó, es porque se liberan todos los días casi 500 camas de terapias intensiva por pacientes que se mueren", alertó. E insistió: "Tenemos que dejar las estadísticas y las encuestas de lado. No hay que inventar nada: la única manera de cortar la transmisión viral es con una cuarentena".

Más tarde, en diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Berni subrayó: "En una situación como esta, es de buen argentino apoyar todas y cada una de las medidas que dicta el Gobierno nacional, porque tenemos que apoyarlo con toda la fuerza. Lo peor que nos puede pasar es que empecemos a discutir si las medidas son buenas o malas. Cualquier medida restrictiva, por más liviana que parezca, ayuda. Pero no hay ninguna duda de que si no se corta la cadena de transmisión, esto se va a seguir profundizando".

En ese sentido, cuestionó a los "opinólogos" que piden "cuarentenas inteligentes" y remarcó que "la cuarentena es cuarentena".