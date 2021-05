Más de 6.500 ataques de motochorros

El grave problema de los motochorros que cometen delitos continuamente en el ámbito del Conurbano bonaerense, con consecuencias que van desde robos violentos hasta la muerte de sus víctimas, está lejos de terminar. Entre el 30 abril de 2020 a la misma fecha de este año hubo 6.600 ataques de motochorros en el área metropolitana, entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, con 28 homicidios cometidos en ocasión de robo.

Lo paradójico de este flagelo es que días atrás le tocó ser víctima de esta modalidad al abogado Javier Miglino, director de la ONG Defendamos Buenos Aires y titular del Estudio Miglino y Abogados, que suele desarrollar encuestas sobre inseguridad en el ámbito del país, pero especialmente en el AMBA.

Casos reiterados

"Hace unas horas me tocó ser una víctima más de los motochorros, en este caso en la calle Manuel Ugarte casi Tres de Febrero, en el barrio de Belgrano. Dos motochorros sin casco me tomaron por sorpresa, cuando uno de ellos y desde atrás quiso robarme un reloj Hublot", detalló Miglino.

Y relató: "En el forcejeo el reloj se cayó al piso y logré darle un golpe en el rostro al ladrón que subió con su cómplice a la moto y se alejó hacia la avenida Congreso. Sin embargo, el tirón de la muñeca me produjo una distensión de ligamentos con un dolor que me acompañará al menos 60 días".

Miglino enumeró varios casos de robos y muertes producidos por el accionar de estos delincuentes, como el del subteniente Gabriel Quiroga, en la localidad bonaerense de Moreno, que se enfrentó a quienes lo asaltaron a tiros, pero recibió varios disparos que le causaron la muerte.

También detalló el caso de "Milagros Silva, de 21 años, embarazada de tres meses, asesinada por motochorros, cuando escapaban de la policía por las calles de la ciudad bonaerense de Castelar. Uno de los ladrones, Leonardo Díaz de 27 años, también murió en el choque; con lo que los homicidios causados por motochorros pasaron a 25 en un año. A este caso se sumó otro en Rafael Castillo, en La Matanza, cuando el gendarme Hugo Feliciano Martínez fue herido por seis delincuentes en moto, todos de nacionalidad venezolana".

"Todas las semanas son detenidos colombianos y venezolanos; la mayoría con antecedentes por robo en la Argentina y por robo, narcotráfico y homicidio en sus países de origen. Llegaron al país entre 2016 y 2019 con el Programa de Refugiados Colombianos y Venezolanos, creado por Mauricio Macri”.

El delito que más creció en pandemia

Según señaló Miglino, "el delito que más creció durante la pandemia fue el robo en banda a través de criminales que se movilizan en motos y que perpetraron más 6.600 asaltos entre el 30 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2021; 3.400 ocurrieron en la Capital Federal y 3.200 en la Provincia de Buenos Aires. Las bandas cometieron 28 homicidios y 12 tentativas de homicidio, también".

"Todas las semanas - detalló Miglino- son detenidos colombianos y venezolanos; la mayoría con antecedentes por robo en la Argentina, y por robo, narcotráfico y homicidio en sus países de origen. Llegaron al país entre 2016 y 2019 con el Programa de Refugiados Colombianos y Venezolanos, creado por Mauricio Macri, como lo informó la Directora Nacional de Migraciones: Florencia Carignano".

"Los delincuentes, a medida que van robando en Buenos Aires, perfeccionan las organizaciones delictivas como la banda de colombianos que detuvo la Policía Bonaerense luego de haber robado más de un millón de pesos en Villa Martelli, partido de Vicente López", dijo Miglino.

"Cuando los motochorros deben detener la marcha o exponerse a ser detenidos y/o baleados por las fuerzas policiales, la inseguridad que ellos mismos causan, comienza a remitir. Los controles fueron retirados en la administración de Mauricio Macri y eso favoreció el delito a bordo de motos, por eso la gente, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires piden que vuelvan los retenes de control para de ese modo aplacar el flagelo y ponerle límite antes de que siga muriendo gente inocente y que haya miles de robos más", concluyó Miglino.