El Gobierno bonaerense anunció que mañana habrá nuevamente "controles en todos los accesos" de la Provincia

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, adelantó hoy que este sábado "va a haber controles en todos los accesos" a la provincia de Buenos Aires desde la Ciudad, como ocurrió el fin de semana pasado, cuando se generaron largas filas y demoras en las arterias que conectan a los dos distritos.

"Mañana va a haber controles en todos los accesos, van a seguir los controles como los tiene la Ciudad", señaló García, al tiempo que advirtió que si bien el crecimiento de casos de Covid-19 se detuvo, quedó en un "nivel muy alto" y que el objetivo es reducir ese número "por lo menos a la mitad".

La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof explicó en declaraciones radiales que "la velocidad con la que venían creciendo los casos era realmente exponencial semana a semana" y "muy vertiginosa" e indicó que "eso se frenó y comenzó a amesetarse pero en un nivel muy alto".

La idea del Gobierno bonaerense, según explicó, es "ver si sigue bajando el nivel de contagios en los próximos 10 días y que la meseta sea mucho más baja", tras lo cual aclaró: "Por lo menos la mitad de los casos que hay hoy".

"El numero de 24, 25 mil infectados diarios que tenemos en todo el país tiene una repercusión en porcentaje en el uso del sistema sanitario", afirmó la ministra bonaerense.

En ese contexto, la Provincia sigue "sosteniendo las medidas sanitarias y con todos los controles porque comenzó la estacionalidad invernal", señaló García, al tiempo que advirtió que se trata de "un momento límite para seguir con las medidas estrictas de cuidados".

El fin de semana pasado, los controles sanitarios dispuestos por el Gobierno bonaerense en los accesos sorprendieron a las personas que intentaron moverse en auto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

Los retenes se ubicaron en los accesos de Panamericana, la avenida General Paz, Acceso Oeste, y la Autopista Buenos Aires-La Plata generaron largas filas y demoras, además de varias críticas, principalmente, por parte del Gobierno porteño.

Foto: NA. Marcelo Capece.

Al respecto, García señaló: "Uno no quiere ponerse sancionador de las conductas personales. Pero si el Gobierno provincial no hubiese ejercido el control sobre los accesos, la opinión de la oposición, de muchos medios y hasta de la ciudadanía hubiese sido 'dónde está el Gobierno que no está controlando este desbande'".

El fin de semana pasado, el secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Juan José Méndez, había calificado la medida como "contraproducente" y consideró que "no tiene mucho sentido porque durante el día está permitida la circulación".

En el Ministerio de Seguridad bonaerense habían defendido los controles como una medida disuasoria que buscaba "reducir la movilidad", algo que fue ratificado por García.

Días después, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, señaló hoy que durante el fin de semana se comunicaron con el Gobierno bonaerense para "ordenar" los controles de los accesos que, según señaló, no se habían coordinado con las fuerzas federales.