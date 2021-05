Realizan "controles sanitarios" en los accesos

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, informó que en los accesos a la provincia de Buenos Aires se realizaban "controles sanitarios" a los automovilistas con el fin de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

"Lo que estamos haciendo es reforzar los controles sanitarios, sobre todo el fin de semana, porque la verdad es que nos tenemos que mover pura y exclusivamente, o lo menos posible, para ir al trabajo o a las actividades que son estrictamente obligatorias", aseguró.

El funcionario provincial dijo que "se trata de un refuerzo de los controles en términos de seguridad y sanitarios", dado que a los automovilistas se le piden "los papeles" del vehículo. "Nos tenemos que mover pura y exclusivamente, o lo menos posible, para ir al trabajo o a las actividades que son estrictamente obligatorias"

Bianco recordó que el Gobierno de Axel Kicillof estableció "controles permanentemente de carácter sanitario pero también a la circulación, independientemente de los horarios permitidos o no".

"Obviamente que en los horarios en los que no está permitido circular los controles son muchos más estrictos y se le pide el certificado Cuidar, cosa que no se hace en esta ocasión", indicó. El jefe de Gabinete añadió que "si la persona no tiene el certificado se toman las medidas que correspondan, que van desde labrar un acta hasta eventualmente el secuestro del automotor".

"Lo que deberíamos hacer con tantos casos y muertes cotidianas es priorizar quedarnos en nuestras respectivas casas. Ya lo dijo el gobernador el viernes, que solamente nos movamos para las cuestiones más necesarias como es atender a un familiar, cuestiones recreativas o sociales limitarlas lo más posible", concluyó.

Los controles

En tanto, fuentes de la gobernación informaron que personal del Ministerio de Salud, en conjunto con efectivos de la Policía bonaerense, realizaban los controles sanitarios en avenida General Paz y Panamericana o en Acceso Oeste.

El objetivo es chequear si las personas que pasan en sus vehículos tuvieron síntomas en las últimas 48 horas y, en caso de ser necesario, se les tomará la temperatura con los termómetros digitales, añadieron los voceros, quienes aclararon que no hubo controles de circulación.