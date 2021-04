¿Cuánto suman los espacios emergentes de Juntos por el Cambio?

Hace tiempo, más concretamente después de las elecciones de 2019, muchos espacios políticos, dirigentes, legisladores y militantes de Juntos por el Cambio comenzaron rápidamente a hacer una autocrítica para dilucidar el motivo que llevó a la derrota electoral.

Si bien desde el PRO y parte del radicalismo aún se espera esa autocrítica, desde el resto de los partidos y agrupaciones no perdieron tiempo ni se tomaron demasiado descanso antes de retomar la actividad política partidaria.

Los más activos han sido claramente quienes vienen del peronismo, del vecinalismo y un sector del radicalismo que nunca vio con buenos ojos el alto poder que el PRO ejercía sobre el resto de los espacios.

Para ellos, el cerrarse y no escuchar fueron las principales causas de la derrota electoral. Desde ese momento, aunque son varias las propuestas políticas dentro de la coalición opositora, hay tres que marcan cierta tendencia y corren en punta.

Peronismo Republicano

Lanzado hace unos dos meses, el flamante espacio peronista de centro derecha, como se autodefinen, recibió el apoyo de Macri para su presentación.

Su principal figura es el ex senador Miguel Pichetto, pero lo acompañan dos dirigentes con nombre propio en el peronismo bonaerense: el ex intendente de San Miguel y Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín De La Torre y la legisladora bonaerense Claudia Rucci.

El acto de lanzamiento fue verdaderamente importante, pero al ser Pichetto y De la Torre dos figuras acostumbradas a ser requeridas por los medios, hace que su crecimiento dependa de los tiempos de sus líderes. Suma seguidores lento pero seguro, sin embargo las declaraciones del ex ministro de Vidal sobre la posibilidad de jugar por fuera de Juntos por el Cambio y sus críticas a la ex gobernadora, hicieron dudar a muchos que estaban esperando la oportunidad de reunirse con alguno de los referentes. Muchos, por ahora prefieren esperar. “Tenemos que estar atentos a las entrevistas, a lo que digan en los medios”, afirman referentes zonales que están buscando un espacio que no reporte al PRO.

Partido del Diálogo

Si bien todavía no puede considerarse una fuerza política, sí puede asegurarse que es un armado con referentes en más de 14 distritos de la provincia que sigue creciendo.

Su forma de construcción es sobre todo, moderada, ya que Emilio Monzó es claramente una persona que se destaca por el diálogo, pero al que no es muy sencillo llegar. Tampoco a Sebastián García De Luca. Más discretamente se mueve el ex diputado Nicolás Massot, que se reparte entre la política y la actividad privada. Sus líderes vienen del peronismo pero tienen una dinámica similar a la del PRO.

Poseen contactos que establecieron mientras Cambiemos era gobierno y se manejan con movimientos muy cautelosos. Se basan principalmente en la figura de Monzó y su llegada a los medios regionales y esporádicamente a los nacionales. Entre sus referentes hay peronistas, radicales y afiliados al PRO.

Vecinos Unidos

Es sin dudas, un armado territorial atípico. Comenzó a formarse con la idea de reivindicar la figura del referente local.

Roberto Costa, Presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense es radical y su compañero de armado, el senador Lucas Fiorini, viene del peronismo. Ambos tienen una visión muy similar sobre la construcción territorial y el indispensable aporte de los referentes barriales, locales y zonales para el ejercicio de la política. “Sin los referentes locales, la política se aleja de los vecinos, se transforma en elitista y carente de representatividad”, suelen afirmar.

A diferencia de los otros dos espacios, sus referentes deben, además de trabajar en el armado político, cumplir con sus obligaciones en el Senado, las cuales son muchas teniendo en cuenta el rol de Costa como Presidente de bloque y el de Fiorini, como secretario general de la bancada. A pesar de ello, han logrado de alguna manera tender puentes de diálogo constante con sus referentes (son un número muy alto) a través de coordinadores zonales. Cuentan con más de 50 concejales.

Investigación:

Para el presente artículo se realizó un exhaustivo trabajo de investigación y seguimiento de cada espacio para verificar sullegada territorial y poder “medir” de alguna manera su peso político dentro de Juntos por el Cambio. Pudimos chequear actividades de referentes locales de Peronismo Republicano en 30 distritos, en 14 distritos de referentes de Emilio Monzó y de Vecinos Unidos en 67 distritos. Seguramente los tres espacios cuentan con un número tal vez mayor de representantes en distintas ciudades, pero nos limitamos a lo verificable.

Es con el PRO y parte del radicalismo más independiente con quienes estos tres espacios tendrán que disputar lugares en las listas para las próximas elecciones.

Por ahora, según sus referentes, la prioridad es seguir creciendo para que la oposición sea una alternativa de gobierno en 2023. Pero las elecciones legislativas van a marcar sin dudas, el poder real de las estructuras partidarias que conforman la coalición.

Hasta la elección de 2015, el reparto del poder y la influencia de las distintas miradas dependieron de la valoración que hacían desde el PRO y eso, claramente, este año puede cambiar.