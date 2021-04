Habrá nuevas medidas de restricción en territorio bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó ayer que "a partir de la semana que viene" habrá "nuevas medidas de cuidado" y remarcó que "hay que disminuir la circulación", aunque aclaró que por ahora no se sabe si será una "Fase 1".

"Si puede haber una Fase 1 o restricciones horarias más severas, todavía no hay una definición. Nuestro deseo es poder coordinar con el Gobierno de la Ciudad, porque el AMBA es un espacio sanitario único. Esta semana estaremos trabajando, llevaremos nuestra propuesta y después se dialogará, discutirá y consensuará con el Gobierno nacional y esperemos que con el de la Ciudad Autónoma", sostuvo el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco.

Y añadió: "Tenemos que ser todos muy conscientes a partir de las determinaciones que se tomen la semana que viene respecto de las nuevas medidas de cuidado que se establezcan".

En conferencia de prensa al brindar el informe epidemiológico ante la segunda ola de casos de coronavirus, el funcionario bonaerense destacó que hay que "lograr que baje la circulación" de personas y reconoció que "seguramente tendrá un impacto en todas las actividades".

"Lo concreto es que hay que disminuir la circulación. No está definida ninguna actividad, hay que ver caso por caso", subrayó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan.

Bianco indicó que el objetivo es "que la gente no llegue a la terapia intensiva: porque cuando llegan, un 60 por ciento lo hace tarde".

Al respecto, el ministro coordinador bonaerense recordó que "las derivaciones ya se están realizando de manera interjurisdiccional, desde la Ciudad a la Provincia".

“El objetivo es que la gente no llegue a la terapia intensiva: porque cuando llegan, un 60 por ciento lo hace tarde".

Carlos Bianco



"Haciendo un análisis a vuelo de pájaro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenemos unas 750 camas de terapia intensiva libres. Fuera del AMBA, unas 600 camas. En la Ciudad quedan 140", explicó.

En ese sentido, Gollan cuestionó al Gobierno porteño por no acatar el DNU del presidente Alberto Fernández que impuso las últimas restricciones, entre ellas la suspensión de las clases presenciales.

"No podemos tener política de un lado de la General Paz que después lleven al desborde sanitario de la Ciudad y el AMBA bonaerense", agregó.

Al ser consultado sobre la relación con los intendentes de Juntos por el Cambio, Bianco señaló: "En promedios estamos trabajando muy bien, de manera coordinada y responsable".

"Después hay intendentes que tienen alguna legítima intención de ser candidatos de acá a tres años y hacen declaraciones rimbombantes o picantes en términos políticos. Me parece poco feliz que algunos hayan fomentado la presentación de amparos en la Justicia para que se siguiera con la presencialidad de las clases en estas dos semanas".

Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires registra un total de 1.253.763 casos confirmados de coronavirus, enfermedad que causó 32 mil fallecidos.