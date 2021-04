"En Juntos por el Cambio están dispuestos a que se prenda fuego el país", alertó Bianco

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, acusó a Juntos por el Cambio de actuar como una oposición "absolutamente irresponsable y siniestra" frente a la situación sanitaria que generó el aumento de casos en la segunda ola de coronavirus y advirtió que es "muy inescrupuloso" que los dirigentes y máximos referentes de esa coalición "estén dispuestos a que se prendan fuego la Provincia o el país en pos de sus intereses particulares".

El funcionario subrayó que la situación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por el ascenso en la curva de contagios de las últimas semanas es "un dato dramático" y que, en ese contexto, el mayor objetivo de la administración del gobernador Axel Kicillof es "privilegiar la salud y la vida de los bonaerenses" mientras avanza la campaña de vacunación.

En tanto, al referirse a si las clases presenciales son un foco de contagio, el funcionario destacó que “en todo el mundo, cuando aumentó mucho la circulación o las clases, subieron los casos. No digo que las clases sean un problema en sí mismo, porque no lo son. Pero también es falso decir que no hay contagios en la escuela”.

Bianco, al analizar la situación del interior bonaerense agregó que “muchos intendentes aceptaron las medidas y nos pidieron más restricciones, como por ejemplo el intendente de General Villegas, que solicitó pasar a fase 2 e implementar clases no presenciales. Nos parece sano, sabio y responsable de su parte. Por suerte, muchos referentes de JxC no se van a suicidar políticamente ni van a mandar a morir a su gente. Están los que tienen responsabilidad de gestión y política y los irresponsables respecto de todo”.

Finalmente, sobre la actitud de la oposición, expresó: “Me da pena que una fuerza política que tuvo la oportunidad de gobernar el país, la provincia más grande y la ciudad principal de la Argentina no lo haya aprovechado. Por algo perdieron por paliza en las elecciones. Las únicas herramientas que tienen son estos escándalos que montan, los llamados casi a la sedición, los intentos de que el país se sumerja en la anarquía, no acatando decretos o las medidas. Es una oposición absolutamente irresponsable y siniestra”.