Girard, sobre la venta de granos: “Hay maniobras de contrabando”

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) puso en marcha un amplio operativo de fiscalización, a través de múltiples controles que se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos.

En una entrevista con Democracia realizada ayer en los estudios de TeleJunín, el director de Arba, Cristian Girard, precisó que los operativos se extienden en horario diurno y nocturno en rutas, caminos y accesos en diferentes distritos del territorio bonaerense y apuntan a la fiscalización de camiones para comprobar si cuentan con la documentación que avala el transporte de la mercadería.

Con ese propósito, más de cien agentes de Arba, apoyados por la Policía bonaerense y fuerzas federales, verifican tanto las cargas que salen de la Provincia como aquellas que van hacia los puertos, poniendo el foco en el transporte de granos.

“Desplegamos cien agentes de Arba, en más de 15 puntos, para controlar mercadería en tránsito, específicamente granos, porque estamos en época de cosecha. Venimos de hacer un trabajo de notificación por inconsistencias detectadas, que son presunciones de evasión por 350 millones de pesos a diez mil productores de la Zona Núcleo”, señaló a este diario.

Del operativo cerrojo, que se extenderá a lo largo de esta semana, también participa personal del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, de manera de articular una estrategia de fiscalización integral.

Si bien los controles están centrados en el transporte de mercaderías, tienen como objetivo final fiscalizar las operaciones que se dan entre productores de granos, acopiadores y exportadores para detectar transacciones no declaradas que evaden impuestos.

A la vez, el despliegue territorial de agentes de Arba busca cubrir, entre otros puntos geográficos, parte de la frontera norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires para detectar posibles focos de contrabando de granos hacia el norte del país.

También se trata de fiscalizar el transporte que va desde los silos hasta los feedlot o lugares de engorde de ganado en el interior de la provincia de Buenos Aires, para verificar si existen operaciones sin declarar.

La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante. En el último año, Arba incrementó las acciones de fiscalización sobre el transporte de mercaderías para mejorar la trazabilidad de las cargas y reducir la evasión fiscal en el sector agropecuario y otros rubros concentrados de la economía.

-Democracia: ¿Estos granos, que se comercializan de manera ilegal, se exportan?

-Girard: Evidentemente una parte de la producción que sale en negro de la provincia de Buenos Aires hacia el norte podría configurar una salida de contrabando del país. Fundamentalmente, hay mucho control en la frontera con Paraguay, ahí recientemente se detectaron camiones que estaban tratando de sacar soja hacia Paraguay. Cuando uno mira las exportaciones de Paraguay, para la superficie sembrada que tiene, exporta mucha soja. Hay maniobras de contrabando, por eso tratamos de detectar esos movimientos de evasión, de manera temprana, en origen. Y controlamos las salidas hacia los puertos, Quequén y Bahía Blanca, donde detectamos irregularidades, mayor carga, camiones sin respaldo documental.

-Democracia: Dirigentes del sector agropecuario afirmaron que el Índice Verde no es fiable, por el margen de error que presenta.

-G: Es un sistema que se viene desarrollando desde 2007 en Arba, es un desarrollo tecnológico que no tienen otras agencias tributarias del país. Hoy tiene la capacidad de predecir, parcela por parcela, en la Zona Núcleo, si hubo o no producción, a través de las imágenes satelitales, con una efectividad superior al 95%.