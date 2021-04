Kicillof alertó sobre la ocupación de camas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió ayer que "no quedan camas" y que se está tratando de "mejorar los mecanismos de coordinación para que el sistema (de salud) actúe coordinadamente" ante el rebrote de la pandemia, tras reunirse con con el titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.

"No quedan camas. Estamos tratando de mejorar los mecanismos de coordinación para que el sistema actúe coordinadamente, hemos buscado soluciones donde la Provincia pueda participar siendo ayudada por el sector prepago de argentina", afirmó el mandatario provincial.

Por su parte, Belocopitt también expresó su preocupación por lo que definió como una "situación crítica" en el sistema de salud y pidió articular mecanismos para lograr un mejor uso del sistema de camas en las clínicas privadas.

La reunión se llevó a cabo luego de que el pasado martes por la noche el Gobierno bonaerense decidiera implementar el "sistema de gestión de camas" para que los establecimientos de salud públicos y privados de la Provincia le den absoluta prioridad a la atención e internación de pacientes con Covid- 19.

"Esta reunión la convocamos porque en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos asociados y afiliados a las prepagas que son atendidos por nuestro sistema de medicina prepaga y que estamos experimentando, tanto en CABA como en Provincia, una situación muy excepcional. No tengo intención de hablar y de politizar este encuentro o sus resultados", comenzó señalando Kicillof en una conferencia conjunta con Belocopitt.

Y agregó: "Lo que hemos visto es que el sistema está saturado pero no desbordado. Esto quiere decir que hoy no hay camas de terapia intensiva, principalmente en los prestadores de la Ciudad de Buenos Aires que también están en la Provincia".

Al respecto, Kicillof dijo que "hay una dificultad muy alta para encontrar camas para internar pacientes con covid y de otras problemáticas", por lo que esa situación llevó a realizar la reunión con Belocopitt.

"Hemos buscado soluciones de diverso tipo, de las que la Provincia puede participar ayudando y siendo ayudada por el sector de las prepagas argentino, que con una infraestructura inmensa, muy grande, pero como ha ocurrido en otros lugares del mundo, si los contagios crecen a una velocidad insólita y además de manera anticipada en Argentina al invierno, ocurre que empiezan a llenarse las camas y estamos hoy en esa situación", remarcó.

El gobernador también sostuvo que "la provincia va a aceptar a cualquiera que necesite la atención médica, mientras la tenga" y que el sistema privado de hospitales privados bonaerense "está también a disposición para coordinar con el sistema de prepagas si hacen falta instalaciones que no tienen y también crear algunas nuevas capacidades que hasta ahora no teníamos y que están haciendo falta".

A su vez, planteó que "la cepa Manaos y la cepa inglesa, británica, está en todos lados".

"Cuando vemos 30 mil contagios hoy, quiere decir que dentro de unos días vamos a ver una proporción requiriendo atención y probablemente algunos de ellos una terapia intensiva. Después, lamentablemente, una proporción importante puede estar alrededor de la mitad, sin poder superar esa situación. Los que la superan, quedándose muchas veces con necesidad de rehabilitación, que carga al sector privado, y vamos a ver cómo podemos hacer para sustituirlo", agregó Kicillof.

A su turno, Belocopitt señaló: "Estamos preocupados por la situación crítica que está atravesando el sistema. Tenemos que buscar mecanismos, en eso trabajamos hoy para articular una mejor situación y ser más eficientes, para enfrentar la situación dramática que estamos viviendo en estas horas".

El representante del sector privado de salud dijo que si no se achata "el nivel de crecimiento de la curva" de contagios, "por más que se esté poniendo un esfuerzo gigante en el sector privado y sea eficiente en trabajar con el sector público, no van a alcanzar nuestras habilidades si seguimos con este nivel de crecimiento".