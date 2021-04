Kicillof: "La provincia adhiere a las medidas que dictó el Presidente de manera taxativa"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que la provincia de Buenos Aires "adhiere a las medidas que dictó el Presidente" Alberto Fernández para combatir el coronavirus y destacó que cuando se pide "coordinar" acciones con la Ciudad de Buenos Aires es porque "el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz".



"Si se deja hacer cualquier cosa de un lado de la General Paz y del lado de la Provincia se restringe, eso no funciona; por eso es necesario coordinarlo. El virus no reconoce un lado y otro de la General Paz", expresó Kicillof.

Con relación a la gravedad de la situación, indicó que "el 29 de marzo, hace 15 días, el récord había sido 14 mil casos y el 6 de abril eran 21 mil, todo en una semana", detalló el Gobernador.

Asimismo, indicó que "el epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es ni un insulto ni una chicana. Los casos en todo el mundo se miden comparados con la población. La incidencia (cada 100 mil habitantes) en la Ciudad es de 623 casos y en la Provincia 340", afirmó Kicillof.

Tras indicar que "hay una proporcionalidad" entre los casos y "la ocupación de camas", tras lo cual destacó que "el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) no habla del sistema privado y está mal, porque en la Ciudad el 80% se atiende en el sistema privado, según sus datos". El gobernador sostuvo que "en la Ciudad estalló el sistema privado" y a los pacientes "los están mandando para la Provincia", tras lo cual dijo que "eso está bien, porque el AMBA es casi una zona única" pero remarcó la necesidad de "coordinar" medidas entre ambos distritos.

"¿Qué estamos discutiendo? ¿Si cuando llueve abrimos el paraguas o no? Anunciamos estas medidas por tiempo limitado. A nadie gusta pero lo que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Es oportunismo, es vil cargar las tintas y exacerbar odios", remarcó el mandatario bonaerense.

"Para AMBA regirá restricción a la circulación nocturna de 20 a 6 de la mañana; cierre de comercios no esenciales a partir de 19; modalidad de entrega a domicilio a partir de las 19, suspensión de la presencialidad y suspensión de las actividades recreativas, religiosas y deportivas en lugares cerrados", precisó Kicillof, al anunciar la adhesión de su Gobierno a lo dispuesto por la Nación.