El Gobierno bonaerense advirtió que "casi la mitad de la Provincia está en rojo, en Fase 3"

El Gobierno bonaerense advirtió este martes que "casi la mitad de la Provincia está en rojo, en Fase 3" y tan sólo 7 están en Fase 5, a la vez que cruzó a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, por sus críticas y afirmó que "decir la verdad no es meter miedo, sino generar consciencia".

"Tenemos casi la mitad de la Provincia en rojo, en Fase 3", alertó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien precisó que hay 66 municipios en Fase 3; 62, en Fase 4; y 7, en Fase 5.

El funcionario bonaerense precisó que en la última semana aumentó de 49 a 66 la cantidad de municipios en Fase 3, es decir con alto riesgo epidemiológico, debido a la aplicación de los criterios establecidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el Gobierno nacional el pasado jueves por la tarde.

A la vez, Bianco cuestionó las "operaciones de prensa" que señalaban un supuesto cierre de las aulas y se quejó de que "esa noticia falsa encendió alarmas y generó preocupación" en la comunidad educativa.

"Los sindicatos docentes pidieron una reunión para repasar la situación epidemiológica, que se hizo ayer (lunes) a la tarde. Expresaron cierta preocupación e hicieron un pedido de eventual suspensión temporal de las clases, pero se llegó a un consenso de que no hay un número alto de contagios en el sistema educativo", remarcó el ministro coordinador provincial.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, rechazó los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y subrayó que "decir la verdad no es meter miedo, sino generar consciencia" ante la segunda ola de casos de coronavirus.

"Parece que a veces hablar con las cifras reales se toma como que es meterle miedo a la gente y la verdad es que lo que necesita cualquier comunidad es conocer la realidad de lo que está pasando para tomar verdadera consciencia", sostuvo el funcionario provincial.

Durante el reporte de la situación epidemiológica del distrito más poblado del país, el titular de la cartera sanitaria de Buenos Aires lanzó: "Vemos declaraciones de alguna personalidad el mundo de la política diciendo que cuando damos información real estamos metiéndole miedo a la gente. Lo paradójica es que quien dijo esto denunció que las vacunas eran veneno. Meter más miedo que eso es imposible".

"Hago un llamado a la reflexión: no podemos hacer estas cosas. Decir la verdad no es meter miedo, sino generar consciencia", añadió Gollan.

De esta manera, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof se refirió a las declaraciones de Carrió, que había cuestionado duramente al Gobierno bonaerense.

"No se manda con el miedo, sino con la razón. No es asustando a la gente. La situación de los hospitales del Conurbano es muy mala. Si por un lado asustan para que la gente cumpla, puede haber una explosión por otro lado. Puede haber violencia en los hospitales. Debe haber calma, serenidad, autoridad. Eso no se hace con gritos", había señalado la líder de la Coalición Cívica-ARI.

Al respecto, Bianco amplió el blanco de las críticas: "(Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich y Carrió, las tres personas más irresponsables que conozco en este contexto: todo el tiempo están poniendo palos en la rueda, todo el tiempo profiriendo información falsa, todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa".

Hasta el momento, se registraron en la Provincia 1.090.012 casos positivos de COVID-19 y 29.445 muertes.

"Viene a una velocidad de crecimiento muy grande y ya no queda familia que no tenga un conocido, amigo que tenga el virus", alertó Gollan, quien también se refirió a la presencia de las nuevas cepas del COVID-19 en la Provincia.