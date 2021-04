Gollan, en alerta: "La altura del tsunami crece 20 metros por día"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, alertó ayer que la crecida de casos de coronavirus "va más rápido que la vacunación" y parafraseando al gobernador Axel Kicillof advirtió que "la altura de la ola del tsunami crece 20 metros por día".

"Hasta ahora va más rápido el virus que la vacunación. Es enormemente preocupante. Esto no es una ola es un tsunami. Yo agregaría que la altura de la ola del tsunami crece 20 metros por día", manifestó.

"Claramente nos preocupa a todos porque la velocidad es enorme. Estamos casi duplicando en la provincia los casos por semana. Esperamos que con las últimas medidas se logre desacelerar el aumento. No a bajar la cantidad de contagios, ni siquiera a aplanar la curva", subrayó.

En este sentido, advirtió que aún no se llegó todavía a un colapso en el sistema pública de la provincia gracias a un "sistema de derivaciones permanente" cuando se saturan los servicios.

Sin embargo, advirtió que el sistema está "muy estresado", con el sistema público "en un nivel de ocupación de camas similar al peor momento del año pasado".

"Con la diferencia de que ahora no llegó el peor momento. Está subiendo día a día. Venimos advirtiendo que en este ritmo el sistema puede colapsar muy pronto por la velocidad que hay en el crecimiento de casos", alertó, trazando un panorama inquietante respecto del devenir de la pandemia en las próximas semanas.

En este sentido, informó que a nivel AMBA el nivel de ocupación de camas llegó a un 72% global, lo que "implica que algunos hospitales públicos están al 100%".

"Nosotros tenemos un sistema de derivación que hemos acordado en el cual integramos al sector privado, sobre todo (para derivar a) aquellas personas que tienen obra social y le corresponde una clínica privada. Obviamente se los atiende en una primera atención en un hospital, pero después se los deriva", detalló.

En declaraciones radiales, Gollan señaló que la situación en la Ciudad de Buenos Aires es aún más crítica que la de la provincia, porque en el distrito porteño el sistema privado está "en situación de colapso" y "prácticamente de saturación total".

El ministro señaló que desde el Gobierno porteño se informa que el nivel de ocupación de camas es del 40%, pero se oculta porque esos datos corresponden al sistema público únicamente. "En la Ciudad el sistema público es utilizado por la minoría. La mayoría son los grandes efectores de salud", aclaró.

"Quien tiene una prepaga y paga una cuota grande ya no tiene posibilidad prácticamente de internarse en los sectores propios. La opción es llevarla a un sector que no es de los grandes sanatorios y eso implica una baja en la expectativa en cuanto a hotelería y de otro tipo de servicios de quien paga una cuota grande, de terminar internado en un lugar que cree que es por lo que pagó. Eso también genera una situación complicada", expresó.

Sobre las últimas medidas de restricción dispuestas por el Gobierno nacional, dijo que el impacto no se va a notar en estos días "porque hay una inercia".

"Los que se enfermaron hace 3 o 4 días van a empezar a concurrir a los hospitales esta semana", advirtió.

En este contexto Gollan aseguró que "lo que queda" es "seguir vacunando a un promedio muy alto diario" mientras se "espera a que bajen los casos". Dijo que la semana que viene esperan terminar de vacunar a los sectores de mayor riesgo dentro de los grupos definidos como de riesgo.