Kicillof: "No es una ola, es un tsunami de contagios"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró esta mañana que prefiere "ampliar y construir hospitales y no cementerios" ante la segunda ola de casos de coronavirus y remarcó que "la situación cambió violenta y súbitamente" con el aumento de los contagios, en tanto que dio detalles de cómo se aplicarán las restricciones que fijó Nación en la Provincia de Buenos Aires.

"Es un contexto regional muy complicado. Nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo. Venimos de un año complicado y hoy la situación cambió violenta y súbitamente", sostuvo el mandatario provincial. Y advirtió: "No es una ola, es un tsunami. Pasamos de 2.500 casos a más de 6.000 en promedio por día. Y ayer llegamos a los 10 mil. Es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios".

En conferencia de prensa, el referente del Frente de Todos afirmó: "Sé que algunos piensan, dicen, sostienen y propagandizan con que todo está mal. Prefiero ampliar y construir hospitales que cementerios, como ocurre cuando no aguanta el sistema sanitario". "No hubo un solo bonaerense que no contara con el sistema de salud si es que lo necesitó", agregó. De todos modos, alertó que ante la "explosión de casos" se están saturando las terapias intensivas de algunos centros de salud.

"La ampliación del sistema de salud no tiene antecedentes y un gran mérito es que no haya faltado atención sanitaria, pero hoy ese logro está de nuevo en peligro con esta segunda ola, que es feroz. Es un espanto lo que está pasando hoy con el crecimiento en el sistema de salud con el uso de las terapias intensivas", añadió. E insistió: "Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario. No sólo de la Provincia de Buenos Aires. Digo las cosas como son y con todas las letras".

El mandatario provincial remarcó además que "no está en juego una abstracta libertad individual de hacer lo que queremos cuando queremos" sino que "hay una grave crisis ocasionada por la pandemia".

"En una grave crisis como ésta lo que está en juego son los derechos. Y yo pregunto: ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y a contagiar a otro? No tiene sentido común", manifestó el mandatario. En tanto, expresó: "Uno entiende la saturación y la angustia y las comparte, pero eso no da derecho a contagiar a los demás e ignorar lo que está ocurriendo".

"Ayer vacunamos a 82 mil personas. Es un récord. El anterior valor máximo rondaba los 60 mil. Esta ola llegó prematuramente y violentamente. Pero llevamos más de 1.6 millones de personas vacunadas con la primera dosis. Nuestro sistema de salud hoy enfrenta esta nueva ola con un grado de protección absolutamente distinto del que tuvo en la primera, porque ya se vacunaron más del 90% de los inscriptos", sostuvo sobre el proceso de vacunación en la Provincia.

Asimismo, se refirió al avance de la vacunación en los mayores de 70 años y afirmó que hay más de 764 mil vacunados entre ese grupo, lo que representa cerca del 65% del total de inscriptos.

Respecto a cómo aplicará la Provincia las medidas de Nación, aseveró que "las medidas que anunció Alberto Fernández se van a acatar al pie de la letra en la Provincia de Buenos Aires" pero "se van adaptar al sistema de fases que obedece a la situación epidemiológica de los municipios". En ese sentido, explicó que los municipios en fase cinco, aquellos con menos contagios, tendrán restricción horaria de las 2:00 a las 6:00, mientras que los de fase cuatro la tendrán entre las 0:00 y las 6:00.

Para el caso de los municipios con una situación epidemiológica más compleja (fase tres en adelante) habrá cierre de gastronomía desde las 23:00 y restricción de circular desde las 0:00, en conjunto con un cierre de comercios desde las 20:00 a las 6:00. Kicillof advirtó además que se aplicará "un severo sistema de multas" para quienes incumplan las medidas, en tanto que adelantó que se reforzarán las medidas de sostén económico para actuar en conjunto con las del Gobierno Nacional.

"El programa Preservar Trabajo continúa vigente, los créditos del Banco Provincia y hemos presentado una muy extensa moratoria para los sectores que más sufrieron", dijo Kicillof y agregó que "vamos a reforzar la asistencia social y estimamos invertir 32 mil millones de pesos en los comedores escolares".