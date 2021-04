Reclamo de Femeba ante IOMA

La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires mantiene convenio con Ioma desde hace más de 70 años y con sus más de 10.000 médicos asiste a más de 1.200.000 beneficiarios en 121 de los 135 partidos de la provincia.

Sus médicos son profesionales acreditados que siguen las más estrictas normas de calidad de la Federación y ninguna prestación puede brindarse sin haber demostrado la idoneidad necesaria.

Femeba no solo cuenta con un Instituto de educación superior y una Fundación, sino que desarrolló Inspire, el centro de simulación más grande e importante del país, todos lugares desde donde se brinda capacitación continua a nuestros profesionales para que cada día estén mejor preparados para asistir a la población.

En todo el ámbito provincial los beneficiarios de Ioma gozan de la libre elección y pueden optarlibremente por el médico con quien prefieran atenderse, eligiendo dentro de un listado que en muchos partidos incluye al 100% de los médicos que residen en la localidad.

El actual convenio entre el Ioma y Femeba garantiza la libre circulación de los beneficiarios por lo que cada uno no solo puede elegir el médico con quien asistirse, sino también la localidad o lugar donde atenderse aunque se halle a 1000 km de su lugar de residencia.

En todo el ámbito provincial nuestros médicos han sido protagonistas de la lucha contra el covid19 y han colaborado activamente en la asistencia de la población afectada, al punto de que muchos de ellos perdieron la vida en esa batalla. Sin embargo, el Ioma los ataca ignominiosamente.

El Ioma pretende cambiar esa realidad y obligar a sus beneficiarios a asistirse donde y con quien el Instituto lo disponga, con el agravante de que los efectores con los cuales el Instituto pretende que se atiendan sus afiliados son en muchos casos establecimientos o médicos sancionados, con juicios de mala praxis, o no cumplen con las más mínimas normas de calidad con que cumplen los médicos de Femeba.

Está en usted defender su libre elección y la calidad e idoneidad de los médicos que lo asistan.

Femeba siempre está dispuesto al diálogo y a trabajar en forma conjunta para mejorar la salud y atención de todos los beneficiarios del Instituto, y espera que las autoridades del Ioma pensando en el bienestar de sus afiliados, finalmente nos convoquen al diálogo.



No permita que pongan en riesgo su salud.