“Llamar al diálogo sincero es responsabilidad del intendente”, dijo Traverso

Luego de los cruces entre oficialismo y oposición por la falta de diálogo político en Junín y las críticas al operativo de vacunación oficial, el senador provincial por el Frente de Todos Gustavo Traverso responsabilizó al intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio) por no convocar a los concejales del Frente de Todos a una mesa de consenso.

“Llamar a un diálogo sincero es responsabilidad del intendente. Hubo llamados para la foto y después hubo tomas de decisiones de manera unilateral. Y, en el momento que le molestaba la mesa amplia, hizo una mesa chica, entonces es muy difícil. El debate es entre dos. Los concejales del Frente de Todos están siempre dispuestos al diálogo, han presentado proyectos que fueron rechazados. Si hay falta de diálogo es responsabilidad del oficialismo, que reclama diálogo en los medios, pero después no lo materializa”, afirmó el legislador juninense.

Y amplió: “Boicotearon el aislamiento, hicieron movilizaciones, quemaron barbijos, dijeron que la vacuna no servía. Hubo una denuncia penal de la líder de la oposición porque decían que estábamos envenenando a la población con la vacuna. El jefe de Gobierno porteño distribuía las vacunas a través de la medicina prepaga. Ante esa falta de equidad, la Provincia resolvió armar dispositivos propios, se utilizaron las escuelas, después comenzaron las clases y hubo que buscar otras instituciones que garanticen la máxima asepsia. Rechazamos hacerlo en los hospitales porque estábamos metiendo personas sanas en los hospitales. Se eligieron algunas organizaciones sindicales y creo que fue exitoso el plan. Son criterios que se toman en función de una realidad. Sería un suicidio darles la vacuna a los intendentes que boicoteaban la vacuna. La oposición debería hacer una autocrítica”.

“Estamos a horas de que la segunda ola llegue a la Región”.

Proyecto

Traverso presentó recientemente un proyecto legislativo en el cual insta a los organismos multilaterales a intervenir en Brasil. “Las consecuencias son las que tiene Brasil, con más de 100 mil contagios diarios y un sistema de salud colapsado. La gente se muere sin asistencia médica. Además aparecieron dos nuevas cepas, la de Manaos y la de Río Janeiro, con una fuerte penetración en los países limítrofes. La iniciativa que presenté es para que los organismos multilaterales insten al presidente de Brasil (Jair Bolsonaro) a tomar medidas, porque la minimización del problema está generando una catástrofe humanitaria”, dijo.

Segunda ola

“Estamos a horas de que la segunda ola llegue a la Región. La Provincia duplicó la cantidad de casos en una semana. Vamos a tener un aumento fuerte de los contagios, por eso hay que decirle a la sociedad que acá no le ganamos a nadie todavía. Estamos en un proceso de vacunación, pero todavía falta mucho”, afirmó.

“Si los contagios aumentan, vamos a tener que retroceder con la presencialidad en la educación. Hay que actuar quirúrgicamente en los lugares donde se produce una gran circulación”, agregó.

“Esperemos que no haya un cierre de comercios. Hay un repunte económico, superamos el piso de la caída de la actividad económica, por lo que sería un crimen volver hacia atrás. Va a depender igualmente de los comportamientos sociales, hay que tener cuidados máximos”, expresó.