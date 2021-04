Avanza la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad Nacional de La Plata

La vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya está en etapa pre-clínica probándose con ratones, informaron hoy los investigadores a cargo del proyecto.

"Está en fase pre-clínica, la estamos probando en ratones, todo este año nos llevará esa etapa, en la que se prueba la dosis, la cantidad de vacuna, los tiempos entre dosis y cuál es el mejor plan que genera menos reacciones adversas", explicó el docente e investigador Guillermo Docena.

Docena detalló que luego de esa etapa vacunarán "a los ratones para desafiar al virus y veremos si la vacuna protege al ratón de enfermarse o no. Recién después podremos pensar en una etapa con humanos", puntualizó en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

"No somos los únicos, hay otras 4 vacunas que están todas en fase pre-clínica. Por suerte hay varias y son todas distintas. Cada uno trabajó en una vacuna en particular y está bueno generar variedad porque algunas se podrían aplicar en algunas personas, otras en otras", detalló.

El proyecto es dirigido por Docena, del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatalógicos (IIFP), y Omar Azzaroni, del Instituto de Investigaciones Fisioquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), e incluye a Sebastián Cavalitto, Javier Santos y Alejandro Aiello.

La vacuna que desarrollan se basa en el empleo de proteínas virales para inducir la generación de anticuerpos.

Consultado el investigador sobre la dificultad en el acceso a las vacunas, Docena dijo que "un eje fundamental tiene que ver con las decisiones sobre a quién se le da la vacuna y hay intereses geopolíticos y financieros en el acceso a las vacunas".

"Obviamente que los países donde se produce la vacuna tienen prioridad, como EE. UU., que invirtió billones de dólares. Lo importante es que cuando ellos terminen de vacunar a la población, habrá más para el resto, pero eso marca la importancia de que cada país tenga su vacuna", remarcó.

Docena también valoró la vacuna que está desarrollando Cuba al afirmar que "será importante porque está muy complicado en materia de casos. Tienen varias vacunas, la que más avanzada está es una vacuna clásica y uno a priori piensa que va a funcionar porque las otras vacunas que producen son excelentes", concluyó.