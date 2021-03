Bianco advirtió que "pareciera estar empezando la segunda ola"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos "Carli" Bianco, reconoció que en las últimas semanas hubo un "salto bastante importante" de los casos de coronavirus en la Provincia y remarcó que parece haber empezado "la segunda ola".

"Efectivamente en los últimos días tuvimos un salto bastante importante en los casos, sobre todo cuando comparamos con la semana anterior", señaló el funcionario provincial en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En el mismo sentido, advirtió que "pareciera que está empezando la segunda ola que tanto habíamos dicho que podía llegar, porque está ocurriendo en toda la región. Hay que cuidarse más y avanzar lo más rápido posible con el plan de vacunación".

Asimismo, señaló que es probable que en los próximos días se definan "algunas medidas a tomar" porque el gobierno provincial "seguirá manejándose con una regla de oro: a medida que aumentan los casos, hay que tomar medidas para restringir, limitar la circulación de personas y asegurar los cuidados".

"Tenemos que avanzar más rápidamente con el plan de vacunación, que obviamente tuvo algunas demoras como tiene en todo el mundo, pero Argentina es uno de los países que más ha vacunado y donde más vacunas han llegado", sostuvo.

Con respecto a una posible vuelta a la fase 1, Bianco dijo que "todavía no se pensó en esa posibilidad, porque en principio no es necesario, pero eventualmente si las cosas siguen en estos términos, si se sigue repitiendo en las próximas semanas este aumento de casos, se tomarán alguna medida para restringir la circulación o para aminorar los contactos y los contagios".

"Refuerzo y ratifico lo que dice Nicolás Kreplak. Ojalá no lo tengamos que hacer (volver a la fase 1). Todo el mundo lo hizo al fin y al cabo. En Londres está todo absolutamente cerrado. Es una ciudad fantasma", indicó.

"Si es necesario, habrá que explicar la razón y habrá que convencer. Como decía el general Perón, la política es el arte de persuadir", agregó.

Y concluyó: "Todo será cuestión de ir analizando la situación día a día, minuto a minuto, para cuidar la vida de los bonaerenses y las bonaerenses tratando de no perjudicar las actividades económicas".