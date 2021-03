Scioli dio por superado el conflicto con Lacalle Pou y pidió fortalecer el Mercosur

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández "da por superado" el cruce que tuvo con el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, y destacó que "tenemos que fortalecer el Mercosur".

"Alberto lo da por superado. Él ve más allá y está convencido de que tenemos que fortalecer el Mercosur", resaltó Scioli en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En ese marco, el embajador aclaró que "son distintos puntos de vista" los de Fernández y Lacalle Pou, y precisó: "Confío que esto se va a ordenar y se va a superar esta situación con un país hermano como Uruguay".

Scioli se refirió al cruce que el jefe de Estado tuvo con su par su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, el pasado viernes en la cumbre virtual por los 30 años del Mercosur, donde el Lacalle Pou y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, propusieron flexibilizar el bloque regional.

Allí, Lacalle Pou sostuvo que "obviamente que el Mercosur pesa, que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre", ante lo cual Fernández respondió: "No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco".

Para el embajador argentino en Brasil, "el Presidente defiende a los trabajadores, a la clase media, a la industria argentina que está resurgiendo", y agregó: "Me imagino que también es el espíritu de los otros presidentes".

"Se va a superar esta situación con un país hermano como Uruguay, como lo hemos hecho con Brasil, donde han ido creando atrás los desencuentros y hoy tenemos una agenda positiva", explicó.

En esa línea, consideró que "más allá de la ideología y del punto de vista, hay un sentido común que es decir ¿Cómo recuperamos trabajo? ¿Cómo fortalecemos nuestras industrias? ".

Además, aseguró que "se está buscando repensar el Mercosur, desde la unidad del bloque, para llegar a nuevos acuerdos que permitan ampliar mercados".

"Argentina está en toda mesa de negociaciones, busca tener una apertura inteligente pero cuidando nuestros sectores productivos. Esto es un denominador común, porque las empresas brasileras han planteado sus preocupaciones con respecto a la baja del arancel externo común. Si antes había que ser cuidadoso ahora mucho más", subrayó.

Por último, indicó que "hoy estamos en una etapa de reordenamiento de nuestra economía", y agregó: "En lugar de priorizar la especulación financiera, priorizamos el trabajo y la industria argentina".