Frederic destacó el respaldo presidencial

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández, "no ha dejado nunca" de respaldarla, y precisó que "los hechos de inseguridad crecieron durante el año pasado".

"El Presidente no ha dejado nunca de respaldarme", resaltó Frederic, y aclaró que la foto en la que se la ve junto a intendentes bonaerenses se trató de "una indicación del Presidente".

En declaraciones radiales, la ministra explicó: "Me pidió que me reuniera con los intendentes del Gran Buenos Aires porque tenía un reclamo por parte de ellos de la necesidad de articular con nosotros y de tener injerencia en la planificación de los operativos (policiales)".

En ese marco, aclaró que el pedido del jefe de Estado está "ligado estrictamente a una necesidad imperiosa que él ve por una problemática que tiene esta región en particular de hechos de inseguridad".

"Los hechos de inseguridad crecieron durante el año pasado. Los hechos fueron más violentos, hubo un incremento significativo de la violencia interpersonal, que nos preocupa y nos ocupa, sobre todo en algunos distritos del Interior", enfatizó Frederic.

Además, pidió "ser muy prudentes con las estadísticas", y amplió: "Si uno compara las estadísticas entre 2019 y 2020, los robos bajaron un 30 por ciento en todo el país, pero cada hecho delictivo nos preocupa porque deja a la gente con temor durante mucho tiempo".

"Más que en análisis abstractos, creo que hay que focalizarse en resolver los problemas que tiene la gente", subrayó la ministra de Seguridad.

Por último, la funcionaria destacó que "el gran desafío" es "combatir la inseguridad en el contexto general de desigualdad creciente".