Fue a reunirse con un hombre por trabajo y no la vieron más

Mientras el país respiraba aliviado con el hallazgo de la niña de 7 años secuestrada por un cartonero en Parque Avellaneda, otra búsqueda que se desplegaba en la localidad de San Vicente desesperaba a la familia de una joven de 21 años de la que nada se sabe desde hace diez días. Se trata de Tehuel De La Torre, cuyo novio denunció su desaparición el domingo 11 de marzo, cuando ella no regresó a la casa que compartían en la calle Buenos Aires al 500.

De acuerdo con su testimonio, la chica fue a una entrevista de trabajo en la localidad vecina de Alejandro Korn, dato que permitió abrir una investigación focalizada de arranque en aquel hombre de 36 años llamado Luis con el que Tehuel iba a encontrarse, quien fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Dock Sud, confirmaron fuentes oficiales.

Pero la joven no aparece y la angustia crece con el paso de los días y la falta de respuestas.

Las sospechas apuntadas hacia Luis tienen más sustento que la circunstancia de haber sido la última persona que la vio: “Las declaraciones que en un primer momento dio ante el personal policial presentan varias inconsistencias y tiene también un historial delictivo y violento”, explicó a este diario una fuente con acceso a la causa. Algunos de esos antecedentes tendrían que ver con la venta de droga, trascendió, aunque no oficialmente.

Por otro lado, el rastreo del GPS del celular de Tehuel condujo a los investigadores a la zona donde vive el sospechoso, lo que fue determinante para que la Justicia ordenara allanar de urgencia su domicilio. En aquel registro, los policías encontraron un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer a la joven desaparecida. Hicieron también una excavación en el patio de la vivienda, que no arrojó resultados.

“El sujeto logró profugarse justo antes del allanamiento”, confirmó el mismo vocero, pero los detectives de la Sub DDI San Vicente -que depende de la DDI La Plata- continuaron buscándolo hasta dar con el dato de que podía haber huido hacia Avellaneda, en concreto, a la localidad de Dock Sud, donde vive su expareja. Vigilaron los alrededores de la vivienda. Y no se equivocaron.

Lo atraparon justo cuando pretendía entrar a esa casa, aunque reconocerlo no fue fácil. “Está rapado, tenía una boina, usaba barbijo y llevaba una mochila con una manta”, detalló el vocero, además de una cuchilla. ¿Para qué querría alterar su fisonomía o alejarse de su casa antes de que llegara la Policía? Tras capturarlo, los efectivos lo trasladaron a la sede de la Sub DDI San Vicente, a disposición de la UFI 1 de esa misma localidad, a cargo de Silvia Busano.

Rastrillaje, certezas y dudas

Mientras tanto, al menos unos 80 efectivos de la Policía, la división de perros adiestrados, Caballería e Infantería participan en los operativos para encontrar a Tehuel. “Es la única persona que estamos buscando en el partido y, por eso, los escasos recursos humanos y logísticos que tenemos están abocados completamente a la búsqueda”, aseguró una fuente cercana a la causa.

La última vez que la vieron, vestía una camisa manga corta de color blanco, un camperón de color azul con detalles blancos, un pantalón de color gris, una gorra tipo visera de color gris con detalles negros y las zapatillas de color azul. Tehuel tiene contextura robusta, la tez blanca, su cabello corto de color oscuro y mide unos 1.56 metros de altura.

Lo último que se supo de ella es que aquel domingo iba a encontrarse con Luis, el supuesto empleador, para cumplir una jornada de trabajo como moza en un evento, “pero no contamos con más información que esa”, reconoció un jefe policial asignado al caso. En definitiva, los detectives tienen la certeza de que “la chica se encontró con esta persona, aunque no en el lugar donde dijeron que iban a hacerlo, sino en otro sitio”, amplió el vocero.