Kicillof intimó a Sarlo por la vacuna

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof le envió el viernes pasado una carta documento a la ensayista Beatriz Sarlo para exigirle que "ratifique o rectifique" haber dicho ante la Justicia que recibió un ofrecimiento vinculado a una "vacunación VIP".

El mandatario provincial la intimó a que en "un plazo de 24 horas" responda públicamente si lo publicado en la portada de un matutino y que involucraba a su esposa, Soledad Quereilhac, lo sostiene o no.

En su habitual columna dominical del diario Perfil, Sarlo respondió que nunca utilizó frente a la Justicia la expresión "vacunación VIP".

"Respecto del uso de la expresión "vacunación VIP" que se me atribuye, reviso el acta de mi declaración en Comodoro Py y compruebo que no pronuncié esa expresión, infrecuente en el tipo de calificativos que elijo", aclaró.

La intelectual insistió en que no debió decir que le ofrecieron vacunarse "debajo de la mesa", aunque resaltó que es una "expresión metafórica" y "totalmente comprensible".