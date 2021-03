Más de 2 mil personas esperan en la Provincia por un trasplante de riñón

Unos 1.700.000 bonaerenses tienen algún grado de insuficiencia renal, en tanto otros 2.043 están en lista de espera para un trasplante de riñón, por lo que el Ministerio de Salud bonaerense pidió a la población que no demore los controles clínicos porque estas enfermedades no presentan síntomas hasta una fase tardía y más grave.

La cartera provincial, a través del Cucaiba, recordó en un comunicado la importancia de controlar la presión arterial, la diabetes y evitar el sobrepeso para prevenir la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

“El 10% de la población tiene algún grado de insuficiencia renal y muchos no lo saben, porque en los primeros estadios de esta enfermedad el paciente quizá no tiene ningún síntoma, solo puede detectarse si se realiza análisis de sangre y de orina, y controla su presión y diabetes”, explicó el director de Redes de Unidades Públicas de Trasplante del Cucaiba, Hugo Petrone.

El especialista remarcó que “una persona mayor de 50 años tiene que concurrir anualmente a su médico clínico para diagnosticar de manera precoz si hay algún problema que aún no dio señales”.

En la provincia de Buenos Aires, se estima que 1.700.000 bonaerenses tienen algún grado de insuficiencia renal y unos 2.043 están en lista de espera para un trasplante.

Los años cuentan

Hugo Petrone detalló que con el aumento de la expectativa de vida los riñones también envejecen y, algunos factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes -que son las dos causas más importantes de la insuficiencia renal y también de que el paciente termine en diálisis o trasplante- comienzan a aparecer con los años.

Por esto, sostuvo que llevar una vida saludable, es decir, estar bien hidratados, no fumar, comer con poca sal, tener una alimentación a base de verduras y frutas y hacer una actividad física son claves para prevenir esta enfermedad.

“La persona que presenta edemas en las piernas o en la cara sufre cambios de color en la orina por posible presencia de sangre y de manera repentina comienza a tener presión arterial alta debe consultar con un profesional cuanto antes”, puntualizó Petrone.

La obesidad también es un potente factor de incremento de la diabetes y la hipertensión, causantes de la ERC, debido a que los riñones de las personas con exceso de peso tienen una sobrecarga de trabajo para alcanzar las demandas metabólicas del organismo.

Se recordó que existen muy pocos tratamientos disponibles para esta patología y las soluciones suelen ser la diálisis y el trasplante de riñón, por lo que la prevención y adoptar un estilo de vida sano siguen siendo la forma más eficaz de evitar esta enfermedad a largo plazo.

“Vivir bien con enfermedad renal” es el lema elegido este año para conmemorar mañana el Día Mundial del Riñón; por ese motivo el Cucaiba brindará este jueves, a las 17 horas, una charla virtual abierta a la comunidad.