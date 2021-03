Hallan menores abandonados cada dos días en el Conurbano

Cada dos días un menor es abandonado en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, según reveló un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, realizado con base en estadísticas de los Tribunales de Menores de Capital y Provincia y testimonios de padres y madres arrepentidos.

El dato surgió luego de que oficiales de Policía realizaban una recorrida por Liniers, cuando vieron a una mujer que corría velozmente por la colectora oeste de la avenida General Paz. Tras detener su marcha y ante las preguntas de los efectivos, la mujer respondió con evasivas y mostrando estar visiblemente nerviosa. A unos metros, los efectivos vieron a dos nenas, de 2 y 4 años, que se encontraban solas en el parque de la General Paz, a la altura de la calle Ibarrola.

Según las fuentes, la mayor de las niñas contó a los policías que la mujer era su madre, quien en ese momento dijo que no podía hacerse cargo de las pequeñas y que había decidido abandonarlas. A los pocos minutos, apareció un hombre de 28 años y de nacionalidad boliviana, que dijo ser el padre de las menores y comentó también que no podían hacerse cargo de las niñas. Los oficiales procedieron a contener a las menores con personal policial femenino hasta que llegó la ambulancia del SAME y trasladó a las niñas al Hospital Santojanni para la evaluación clínica.

Informe aterrador

Según la Encuesta Mensual de Inseguridad (EMI), elaborada por la ONG Defendamos Buenos Aires, se alertó que la situación de estas dos nenas no es más que otro capítulo de una cruda realidad. El abogado Javier Miglino, titular de la ONG, señaló que "lamentablemente ese hecho no es más que uno de tantos que ocurren a diario en el distrito AMBA. Bebés abandonados en la estación de trenes de Retiro, en Constitución, en el hospital Durand, Pirovano, Penna, Piñeyro y Santojanni en Capital Federal".

Mientras que en el Conurbano se reportaron casos en los hospitales Gandulfo (Lomas de Zamora), Bocalandro (Loma Hermosa), Hospital Eva Perón (San Martín), Hospital Eva Perón (Lanús), Hospital Paroissien (Isidro Casanova), Hospital Fiorito (Avellaneda) y Hospital Posadas (El Palomar).

Según los registros los abandonos de menores suman una cifra de 180 casos cada año, "es decir que prácticamente uno de cada dos días un menor es abandonado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires", dijo Miglino.