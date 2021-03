Posse y Lousteau cerraron la campaña por la interna radical

El candidato a presidente de la UCR bonaerense, Gustavo Posse, cerró hoy su campaña de cara a las internas del 21 de marzo con un acto en Ituzaingó junto al senador nacional Martín Lousteau, y ambos afirmaron que "se terminaron los años de un radicalismo que fue servil y sumiso al PRO".

Durante el acto, que se llevó a cabo en la Quinta Vaccarezza con concurrencia limitada a causa de la pandemia y también se transmitió en vivo por redes sociales, Posse y Lousteau junto a Danya Tavela, candidato a vicepresidenta del partido, remarcaron los principales conceptos de la campaña.

En ese sentido, el intendente de San Isidro y aspirante a encabezar la UCR provincial sostuvo que "es la hora de potenciar el radicalismo y de poner sus valores en la agenda política", al tiempo que subrayó: "Se terminaron los años de un radicalismo que no emitía voz ni voto, que fue servil y sumiso al PRO".

Posse llamó al mismo tiempo a fortalecer y ampliar la alianza opositora Juntos Por el Cambio, pero con una UCR "protagonista, con voz, que defienda las políticas centradas en la educación pública, la salud y el trabajo".

"No emitieron sonido, tuvieron complejos y no levantaron las banderas del radicalismo ni respetaron su trayectoria, su historia y su peso territorial", criticó el jefe comunal de San Isidro, al pedir nuevamente el voto para la Lista 14 "Protagonismo Radical" que encabeza.

A su turno, Lousteau puso en valor la figura del intendente y arengó: "Posse tiene que ser presidente del radicalismo de la provincia para demostrar que, en el lugar más difícil del país, como es el conurbano, se le puede ganar al peronismo, gestionar bien y volver a ganar", afirmó Lousteau.

El senador afirmó que se ve en Argentina "la falta de un norte moral" y arengó: "Tenemos que cambiar cómo se administra el Estado y lo tenemos que hacer en todos los distritos".

Al respecto, remarcó que "en todos los distritos de la Argentina está surgiendo una construcción renovadora con liderazgos de jóvenes comprometidos" y agregó: "Por eso digo que esto no es una interna, estamos debatiendo el futuro".

"Queremos un radicalismo que tenga ideas, que tenga propuestas y gestión para transformar la realidad. Transformar el radicalismo y Juntos para el Cambio es lo que nos va a sacar del estado en que estamos ahora, porque cuándo habla de radical, habla de un cambio profundo", subrayó el senador.

Además, pidió que el partido forje "dirigentes radicales que no hable de nuestros próceres, sino que los honre con su acción cada día y que no le tengan miedo a los jóvenes ni a los radicales".

Por su parte, Tavela, la vicerrectora de la UNNOBA que secunda a Posse en la Lista 14 expresó: "Festejamos a los protagonistas, llamo a recuperar la UCR para los radicales ".

En las elecciones internas del 21 de marzo, Posse enfrentará a la lista del oficialismo partidario encabezada por Maximiliano Abad, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia, que cuenta con el respaldo del actual titular del partido y ex vicegobernador, Daniel Salvador.