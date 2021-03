Kicillof prometió que será "el año de la reconstrucción" de la Provincia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró ayer el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, con un extenso discurso en el que cuestionó a la oposición, anunció la "desdolarización de tarifas", afirmó que peleará por los "recursos de la Provincia" y prometió que será "el año de la reconstrucción" del distrito.

Kicillof hizo un repaso de las medidas adoptadas durante el último año, área por área, y aseguró que "la Provincia que algunos llaman inviable cumple un año con su sistema sanitario en pie, sin haber dejado a ningún bonaerense sin atención".

"Evitar el colapso del sistema de salud significó reducir el año de la pandemia. Vamos a dejar después de esta experiencia un sistema de salud, que estaba abandonado, tremendamente fortalecido", resaltó el gobernador en La Plata.

Prometió que "este va a ser el año de la vacunación y de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires", al tiempo que afirmó que se reforzarán los controles para que no se produzcan vacunaciones irregulares en el distrito, pero advirtió que no piensa "contratar a la Interpol para que esté detrás de cada jeringa".

"Va a haber en la página (del Gobierno) un botón para denunciar a aquellos que no cumplan o consigan la vacuna de la mano de alguien que no corresponda. Les vamos a pedir a los que tengan una enfermedad que firmen una declaración jurada, va a ser muy difícil, pero no pienso contratar a la Interpol para que estén detrás de cada jeringa", enfatizó.

“Recuperar los recursos”

En tanto, el gobernador exhortó al oficialismo y la oposición a trabajar juntos para "recuperar los recursos de la Provincia".

"Les pido a los legisladores del oficialismo y a los de la oposición ir por los recursos. Tenemos la firme convicción de recuperar los recursos de la Provincia, lo que le pertenece", sostuvo el mandatario provincial al dar su discurso de inicio de sesiones de la Legislatura.

"Lo dije muchas veces, nuestra provincia por la proporción en la producción industrial, agropecuaria y en el comercio es la más rica, indudablemente. Pero también es la provincia más desigual, esta riqueza está más injustamente distribuida", expresó, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

La Provincia que algunos llaman inviable cumple un año con su sistema sanitario en pie, punzó el gobernador.

Kicillof señaló, a la vez, que Buenos Aires "tiene un estado pobre", que lo vuelve "incapaz de construir el bienestar" que necesitan los bonaerenses.

"Esto tiene una génesis histórica y tiene que ver con la enorme solidaridad de nuestra provincia al estado federal", subrayó el gobernador, y afirmó: "Les pido que aquí abandonemos las divergencias partidarias".

A la vez, reivindicó su gestión de la pandemia y dijo que "la provincia que algunos insisten en llamar inviable desde la comodidad de sus sillones va a cumplir un año con su sistema sanitario en pie sin haber dejado a ningún bonaerense sin atención".

"¿Cuándo explota el Conurbano?, se escuchaba decir cuando llegó la pandemia", remarcó Kicillof.

Al respecto, indicó que la provincia actualmente "está lista para una etapa de reparación y para la reactivación", y agregó: "Estamos poniendo los cimientos para construir la provincia de la pospandemia".

Tarifas

Además, Kicillof resaltó que "no se puede vivir con tarifas que no se pueden pagar" y anunció que seguirá lo que hará el presidente Alberto Fernández a nivel nacional de "desdolarizarlas".

"Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicio públicos, no puede ser que se paguen a valor dólar los servicios de las casas", agregó.

--

--> Repercusiones de los legisladores en Junin