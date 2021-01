Todas las obras públicas que se prevén realizar durante este año en los distritos de la Región

En la Región hay múltiples obras de infraestructura para brindar servicios básicos a la población, como son las cloacas, los desagües pluviales, la iluminación LED y pavimento, que se hacen con fondos municipales de la coparticipación provincial o a través de programas de impulsados por los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

Durante el año pasado, algunas obras quedaron en el tintero, ante la necesidad de poner en condiciones los establecimientos sanitarios públicos, sean estos hospitales, centros de aislamiento y centros de atención primaria de la salud.

Pero este año, a pesar de que la pandemia por Covid-19 no da respiro, se ha impulsado la gestión pública desde distintos estamentos para las obras de infraestructura.

Lincoln

En el distrito de Lincoln, la obra pública proyectada y aprobada para el 2021 está referida a pavimentación, luminarias LED y colocación de carteles identificatorios de calles, así como también el entubamiento de un zanjón de aproximadamente 300 metros que hay en la ciudad cabecera.

Roberto Cosentino, secretario de Obras y Servicios Públicos de Lincoln, al ser consultado por Democracia, dio a conocer los trabajos que se están ejecutando y los proyectados para este año.

En primer término destacó el pavimento en el casco histórico. “Es un compromiso que tenemos en ese barrio, enfocarnos en futuras obras, ya que el casco histórico de Lincoln es el más relegado en cuanto a pavimento”, dijo.

“En cuanto a las obras que se están ejecutando en este momento, es fundamental la de pavimento en el área urbana de la ciudad de Lincoln, unas tres cuadras de calle Chiquiló; también está en proceso de licitación el hormigón para iniciar casi en forma inmediata otras cuatro cuadras en barrio Sagrado Corazón de la ciudad cabecera. Estamos por incorporar al plan de infraestructura municipal del 2021, un proyecto mínimo de unas doce cuadras más, para cerrar con eso casi la totalidad del barrio en lo que es pavimento”, apuntó Cosentino.

Al respecto, mencionó que del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), hace una semana acordaron para Lincoln un presupuesto de 62 millones de pesos por lo que se programa hacer pavimento en una 14 a 15 cuadras en distintas localidades del interior del Partido.

El secretario mencionó las cloacas en localidades y el FIM de la provincia de Buenos Aires para facilitar el financiamiento de estas. “En cuanto a las obras que están en ejecución, una muy importante para el partido de Lincoln es la del tendido cloacal en la localidad de Arenaza, ya prácticamente finalizada, en etapa de prueba. Esta fue ejecutada con fondos de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). Se empezó hace dos años, hoy está concluida y en etapa de prueba”, manifestó, para señalar que era la primera localidad del interior del partido de Lincoln que tenía servicio de cloacas.

“Estamos trabajando también con la DIPAC para ver si podemos tener este año la licitación de cloacas en las localidades de El Triunfo y Martínez de Hoz, cuyos proyectos están ejecutados en su totalidad, todos sus requerimientos técnicos aprobados y los terrenos comprados también para la instalación de la Planta Depuradora”, acotó

Por ese fondo provincial de infraestructura en Lincoln también se colocan luminarias en avenidas de la ciudad de Lincoln, se proyecta hacer la reposición de 200 luminarias.

“Las obras previstas hacer este año por FIM – destacó el entrevistado- son los proyectos que refieren a la continuidad de recambio de luminarias con tecnología LED, también las otras doce cuadras de pavimento referidas anteriormente, un plan de 400 nomencladores, carteles identificatorios de nombres de calles y sentido de circulación, para completar todos los barrios periféricos de la ciudad de Lincoln”.

El funcionario dijo que con fondos de Nación, del programa “Argentina Hace”, estaba aprobado el proyecto, para recambio de luminaria con tecnología LED en los accesos Hipólito Yrigoyen y García Tuñón de la ciudad de Lincoln, esperando el anticipo que estaría por llegar.

“Esperamos por la aprobación de un proyecto de entubamiento en el acceso Eva Perón, de unos 300 metros de canal a cielo abierto, un zanjón que hay en planta urbana”, apuntó.

“El presupuesto de obras públicas no es muy grande pero tratamos de aprovecharlo al máximo con los recursos que tenemos”, afirmó.

Ya por iniciar, y solventada con recursos propios, es la reconversión de la senda peatonal en el Acceso Hipólito Yrigoyen, que incluye una calle colectora, el recambio lumínico y el arbolado. “La primera etapa comprende 500 metros en un sector que tiene mucha actividad comercial”, dijo Cosentino.

Si bien faltan mencionar todas las obras en escuelas, vale apuntar la reconstrucción integral del jardín maternal Pibelandia, con fondos educativos. “Ya está el proyecto hecho y en etapa de licitación”, dijo el secretario de Obras Públicas

Florentino Ameghino

Marcos Ceretta, secretario de Obras Públicas de Ameghino, en diálogo con Democracia, mencionó las obras previstas en este año que recién se inicia, advirtiendo que en la gestión pública siempre se depende de los recursos disponibles, que provienen de Provincia, Nación y del propio municipio.

Las que se hacen con recursos municipales son generalmente las de menor envergadura pero no por eso menos importantes. “La mayor que vamos a encarar es la ampliación del Hospital, estamos concluyendo la primera ampliación y tenemos pensado empezar con la segunda etapa este año. La segunda etapa incluye intervenciones en la zona de Rayos, Farmacia, depósito de Resíduos Patógenos y sala. También queríamos intervenir el servicio de Kinesiología y un área de circulación, pero se dependerá de los fondos con los que contamos”, detalló Ceretta.

Otra de las obras es la Playa de Camiones, una necesidad en la ciudad para prevenir accidentes y ordenar el tránsito. “Tenemos pensado empezar a trabajar en lo que es playa de camiones en la localidad de Ameghino, que dará una respuesta al transportista que hoy no tiene un lugar específico para dejar sus vehículos y también para impedir que haya accidentes cuando los camiones circulan por la calle”, explicó para luego acotar que se trata de un predio que será alambrado e iluminado, con garita de vigilancia, baños y cámaras de seguridad.

Con fondos nacionales, hay tres obras del programa Argentina Hace impulsadas para Ameghino. Según lo explicado por el funcionario, se trata de ciclovías en avenida San Martín de la calle 11 a la 23, la quinta ampliación de la red de gas y obras en espacios públicos consistentes en recambio de luminarias LED, forestación e intervenciones en plazas.

De Provincia, por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020, está prevista hacer la cuarta ampliación de la red de gas, en barrio Fátima, una obra muy importante para la gente del sector.

Ceretta apuntó que en lo referido a infraestructrura escolar, con fondos provinciales iban a hacer una cocina comedor en el Jardín de Infantes N° 904 y se construirá un aula más para la Escuela Técnica. “Estamos gestionando un jardín de infantes para la localidad de Blaquier, en el partido de Florentino Ameghino. Es uno de los objetivos para este año también”, acotó.

General Viamonte

Carlos Toffoli, secretario de Obras Públicas de General Viamonte, al ser consultado por Democracia, hizo referencia a varias obras que se estaban ejecutando, en algunos casos muy avanzadas.

“Estamos finalizando las obras encaradas o proyectadas el año pasado. Recién están llegando los fondos de convenios suscriptos con Nación o Provincia. Una es la que iniciamos la semana pasada que es el cordón cuneta en el barrio Juan Domingo Perón, que significa una inversión aproximada de 13.100.000 pesos, gracias a un convenio firmado con Nación, dentro del Programa Argentina Hace 2”, dijo.

Apuntó que la semana pasada se había licitado la obra para hacer un nuevo lavadero en el Hospital Municipal, con fondos del programa FIM, un programa para el fortalecimiento municipal de la provincia de Buenos Aires. “Estamos en proceso de evaluación de las ofertas, hubo dos. De ese fondo se está a la espera que la Provincia gire el primer desembolso”, acotó.

El funcionario acotó que se estaba ejecutando con recursos municipales la sexta etapa de la remodelación de la Unidad Académica de la Escuela Normal, donde funcionan distintos niveles de educación.

Toffoli manifestó que días pasados se habían terminado de hacer los trabajos de iluminación de las plaza del barrio Obrero. Destacó la terminación de la plaza de juegos y deportes en el barrio Juan El Bueno.

Entre los proyectos elaborados para este año uno de ellos es terminar la séptima y última etapa de la Unidad Académica de la Escuela Normal y otra obra posiblemente en Baigorrita.

Hay varias obras en vista pero todavía falta decidir cuáles se van a ejecutar este año. “El viernes 15 de enero nos avisaron que hay fondos del FIM 2021 de Provincia por casi 30.700.000 pesos y otro fondo nuevo que se llama PREIMBA, por 12.800.000 pesos, aproximadamente. De esos dos fondos, debemos resolver con el intendente qué obras se van a incluir”, dijo el secretario.

Toffoli mencionó que había “un proyecto ambicioso posiblemente para ejecutar como es la ampliación del Hospital Municipal”. Al parecer, debido al cierre casi inminente del Instituto Médico Viamonte, se harían más salas de internación en el hospital.

Recordó que en el 2020 los trabajos en el Hospital fueron muy importantes, ya que hubo remodelaciones en Pediatría, reparación en los techos, veredas, pintura en general y dársenas de estacionamiento. “En todo el 2020 se trabajó intensamente en el Hospital. Con el desarrollo de la pandemia, de distintas formas de recepción de los pacientes, hubo que hacer obras internas, para seguridad de los pacientes y evitar contagios por Covid, mediante distintos accesos. Fueron trabajos y remodelaciones en el Hospital, consensuados con la Secretaría de Salud municipal”, recordó.

Consultado sobre las obras de envergadura en el barrio Juan El Bueno, Toffoli dijo que se ha terminado la primera etapa: un ramal principal de desagües pluviales, pero restan hacer los ramales secundarios que darían solución al tema hídrico de este sector de la ciudad de Los Toldos.

“La Dirección de Hidráulica de Provincia licitó las obras para la etapa siguiente a mediados del 2019, pero el año pasado no se adjudicó por temas presupuestarios. Según lo informado por Provincia, esta importante obra se incluyó en el Presupuesto provincial de 2021, por lo cual será licitada este año. Luego se harían los cordones cunetas proyectados, pero primero hay que hacer los desagües”, explicó.

General Arenales

Julián Di Sciascio, secretario de Obras Públicas de General Arenales, manifestó que entre las obras que pronto se inaugurarán está la del parque La Salada. “Ya está pintada, la cartelería colocada y demás, estamos previendo cómo hacer la inauguración, con base en las circunstancias que estamos viviendo”, dijo.

El Complejo La Salada cuenta ahora con un Salón de Usos Múltiples (SUM) nuevo y la cantina, hicieron la remodelación integral y la ampliación de los baños, agregaron baños para discapacitados que antes no había, una casa para la persona encargada del mantenimiento del predio y se van a marcar canchas de fútbol, hockey, rugby, voley. “La idea es, en una segunda etapa, poder conseguir fondos para construir las piletas, que actualmente no hay”, acotó.

Otro de los trabajos concluidos es la repavimentación de avenida Jorge Scarone, entre Ferré y La Trinidad, con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal 2020. “Por ese fondo se hizo esta obra y está la de agua potable en lotes municipales en un barrio de Ascensión. Allí se hizo un loteo previendo la construcción de casas, por lo cual son necesarios los servicios básicos”, apuntó el funcionario.

“Muy importante es la obra de cloacas en Arenales, de casi 4000 metros lineales, por medio de un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), de Nación. Y se prevé una segunda etapa, la cual está en proceso, entre 2.500 y 3.000 metros de cloacas que el municipio solicitará para seguir ampliando la red”, afirmó Di Sciascio.

Al respecto, cabe mencionar la reciente visita del ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, quien recorrió la obra de ampliación de la Red Cloacal de Arenales, junto con la intendenta Erica Revilla, entre otros funcionarios.La obra se realiza a través de ENOHSA, en el marco del Plan Argentina Hace. Los trabajos contemplan la instalación de 4.085 metros de cañerías, 47 bocas de registro y 200 conexiones domiciliarias. Se estima que una vez finalizados beneficiarán a 480 habitantes.

En Arribeños, hace pocos días, reiniciaron una obra de Provincia, a cargo del ente que regula agua y cloacas. Prevén finalizarla en un plazo de 8 a 10 meses.

También en la mencionada localidad del partido de Arenales, para la tercera edad están haciendo un SUM, canchas de tejo, acondicionando el galpón del ferrocarril, con fondos municipales, según detalló Di Sciascio.

“Este año habrá recursos disponibles del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2021, de 26.500.000 pesos con los cuales se harán obras prioritarias, está por ver qué se ejecuta”, dijo, para luego agregar que el municipio ya tiene adjudicado un monto de 11 millones de pesos para ejecutar otras obras, que podrían ser para desagües o cordón cuneta o para reparar los accesos a las localidades. Todo esto está por verse, desde la Comuna están evaluando cuáles son las prioritarias.

“Por el programa nacional Argentina Hace ya está un convenio firmado para hacer un desagüe pluvial en Ascensión”, destacó el funcionario.

Leandro N. Alem

Luciano Quintana, secretario de Obras Públicas del municipio de Leandro N. Alem, ante la consulta de Democracia resaltó la importancia de tener una política pública que apunte a la continuidad de las obras, que signifiquen estos montos elevados o menores, puesto que todas sirven a la gente.

“Son todas importantes, si bien algunas son de mayor o menor escala, todas están vinculadas a fondos de financiamiento que intentan generar una política contínua de obras. Si bien en escala cada obra puede ser menor, encadenadas con el resto, da un resultado muy interesante, tanto en la implicancia en sí de la obra como lo que es la actividad económica y laboral que se va generando alrededor”, manifestó Quintana.

“Puntualmente, me parece que la obra conveniada con Nación, de extensión de red de agua en la localidad de Vedia, es muy importante porque hubo un salto cuantitativo y cualitativo muy grande, después de muchos años de no hacer ampliación de la red de agua corriente. En Vedia la prestación del servicio está a cargo de ABSA y no habíamos recibido nunca obras de ampliación por parte de esa empresa. En esta oportunidad, el Estado decide poner la mira en intentar completar estas redes de agua, incluso hay otros proyectos bastante avanzados que apuntan a alcanzar el 100 por ciento de la cobertura de agua, con lo cual la obra en Vedia es de verdadera importancia”, resaltó el secretario de Obras Públicas de Alem.

El funcionario, tras mencionar la reciente visita del ministro Gabriel Katopodis, de Obras Públicas de Nación, dijo que se intentaba reactivar la obra del Gimnasio Municipal, “de gran impacto para toda la actividad deportiva, social y cultural”, aseguró.

Acotó que hay otras que se van a realizar gracias a programas impulsados por el Gobierno provincial, como es el Fondo de Infraestructura Municipal, por lo cual desde el municipio se trabaja en los formatos de los tipos de obras que van a presentar.

Párrafo aparte merecen las obras que la Comuna lleva adelante juntamente con el ministerio de Educación en los establecimientos educativos.

“Se han hecho y se programan muchísimas obras, tres en actividad y una terminada hace poco y otra por empezar, en escuelas primarias y secundarias, sostenidas por el Fondo Educativo”, acotó.

Entre estos trabajos en marcha, mencionó la construcción de sanitarios en la Escuela Secundaria N° 5 de Colonia Alberdi y un aula en la Escuela Técnica de Vedia, obras conveniadas y financiadas por el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

El listado de obras en el partido de Alem para este año, conveniadas o en proceso de tramitación, dado a conocer por la Secretaría de Obras Públicas incluye:

- Obras con financiamiento del Gobierno nacional: construcción de carpeta asfáltica en caliente, en Acceso Centenario de la localidad de Juan B. Alberdi; extensión de la red de agua potable y red cloacal con estaciones de bombeo en el partido de Alem; recambio de cubierta del Gimnasio Municipal de Alem; construcción de consultorio odontológico en Sala de Primeros Auxilios de El Dorado; alumbrado público LED en calles urbanas de Vedia; ampliación del Hospital Municipal (área administración).

- Obras con financiamiento del Gobierno provincial: alumbrado público en plaza de El Dorado, alumbrado público en calles urbanas en las localidades del Distrito; construcción de veredas comunitarias; canchas de futbol-tenis social en espacios públicos de Leandro N. Alem; desagües pluviales por calle Rosas en Vedia; construcción de cocina en Hospital / Hogar de Ancianos; construcción y tendidos de corredores de alumbrado LED en localidades del Distrito; y construcción y reforma de equipamiento social y recreativo en plaza Colonia Alberdi.

- Obras de financiamiento municipal y/o proceso de tramitación: obra de entubamiento de zanjón y embellecimiento ambiental de camino del Cementerio de Vedia; construcción de cordón cuneta urbano en Vedia, Alberdi y Alem; obra de iluminación LED de calle Lariguet, de Alem; pórtico de acceso en Alem; reforma y puesta en valor de las plazas Rivadavia de Juan B. Alberdi, y 9 de Julio de Alem.