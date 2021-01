Pedirán la imputación de Carolina Píparo

Los abogados de los dos jóvenes atropellados por Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada provincial Carolina Píparo, adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como "coautora" por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa.

"Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación necesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como coautora", dijo el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados.

El letrado se refirió al delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, por el cual el esposo de Píparo fue indagado ayer sábado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

"Además se están investigando la existencia de otros delitos cometidos por la legisladora, por lo cual durante la semana estaremos haciendo las presentaciones correspondientes", advirtió respecto a la representante de Juntos por el Cambio.

Según De Vargas, "Buzali continuará detenido y no hay posibilidad que lo excarcelen ya que los peligros procesales son manifiestos" al considerar que "intentó fugarse del lugar del hecho abandonando a las víctimas".

En tanto, el abogado Juan Fontana, quien junto a Rodolfo Baqué representa al adolescente que acompañaba a Lavalle, indicó que de acuerdo a las imágenes aportadas a la justicia "se ve que nunca hubo encierro".

"Las motos venían adelante y Buzali los embistió, por lo cual desvirtúa lo relatado por Píparo. No olvidemos que declaró en el marco de la causa de robo", sostuvo el letrado, quien añadió que "en los próximos días podría imputársela por delito de falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Fontana se refirió al cargo que ad-honorem ostenta la legisladora al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, lo que, a su entender, "no se vio reflejado en el hecho".

Indagaron a Buzali

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo indagó ayer sábado a Juan Ignacio Buzali, pareja de la diputada bonaerense Carolina Píparo, por la presunta comisión del delito de "doble homicidio en grado de tentativa".

Buzali, de 47 años, fue trasladado alrededor de las 9:30 desde la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata a la fiscalía, tras haber quedado detenido el pasado viernes acusado de intentar matar a dos jóvenes que iban en una moto a los que atropelló presuntamente por creer que eran los ladrones que los habían asaltado.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1º de enero en la ciudad de La Plata, cuando Luis Lavalle, de 23 años, y un adolescente de 17 resultaron heridos, aparentemente de manera intencional por Buzali, quien fue arrestado en el country Gran Bell, de la localidad de City Bell, por personal de la Policía Bonaerense.

Según consta en la orden de detención, la Justicia determinó que "el primero de enero a las 3:00 un hombre de entre 39 y 40 años a bordo de un Fiat 500, en compañía de su esposa, en aparente persecución de los autores del robo sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena", embistió la Honda X 250 con los dos jóvenes.