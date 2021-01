Para la Provincia, “estamos en un punto de inflexión”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, volvió a advertir ayer que "volver o no a una fase de aislamiento depende de los comportamientos, cuidados y cumplimiento de protocolos" por parte de la sociedad para evitar contagios de coronavirus.

El funcionario del Gobierno de Axel Kicillof manifestó la "preocupación" que existe en torno a la fuerte escalada de casos de Covid-19 positivos de la última semana producto del "relajamiento" de la población.

"Estamos en un punto de inflexión. Si colectivamente somos capaces de volver a cuidarnos, vamos a evitar el rebrote. Si no lo hacemos, estaremos a las puertas de una segunda ola", alertó.

En declaraciones radiales, Bianco se refirió a la reunión que mantuvo Kicillof con el presidente Alberto Fernández y aseguró que el Poder Ejecutivo articulará con las provincias a fin de "reforzar cuidados y lograr el cumplimiento de los protocolos".

El funcionario señaló que la provincia continúa "trabajando con el sistema de fases implementado en junio", y que en ese sentido se está "reduciendo de fases a los municipios donde hay muchos casos, lo que implica restricción de actividades".

"Por ahora, seguimos con esas medidas. El gobernador (Axel Kicillof) y el Presidente (Alberto Fernández) evaluarán la situación", anticipó.

Bianco participó el último martes de la reunión por videoconferencia que encabezó Kicillof con los intendentes de los municipios de la Costa, en la que se definió no aplicar nuevas restricciones.

No obstante, Kicillof formó parte este miércoles de la charla que tuvo el presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores para consensuar medidas como los límites a la circulación nocturna, cuyos detalles de aplicación en cada distrito se conocerán en los próximos días.

En tanto, el jefe de Gabinete anunció el pasado martes que siete municipios del interior bonaerense regresan a la fase 3 del aislamiento y distanciamiento preventivo y otros ocho retroceden de la 5 a la 4.