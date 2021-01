Berni, a favor de controlar la circulación

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se mostró ayer de acuerdo con la posible medida de limitar la circulación nocturna para contener la segunda ola de Covid-19, al considerar que "hay que evitar movimientos innecesarios".

El funcionario de la gestión de Axel Kicillof remarcó que la suba de casos se debe a "la mayor circulación social" de los últimos meses y planteó que "no hay que estudiar en Harvard para saber que hay más contagios" en el país.

Berni, a su vez, reivindicó el trabajo que está realizando el gobierno provincial, al afirmar que se estuvo "preparando todo el año" pasado para afrontar la pandemia y que "no" les sorprende lo que está pasando con los contagios.

En declaraciones al canal A24, el ministro apeló también a la responsabilidad ciudadana para hacer frente al rebrote: "Muchos elegimos no tomarnos vacaciones o tomarlas en otro momento sin tanta incertidumbre. Hay gente que se fue al exterior y me llaman todos los días para ver si van a cerrar los aeropuertos. El turismo ahora es una actividad inestable", planteó.

Por otro lado, Berni recordó una frase que había pronunciado al inicio de la pandemia, acerca de que "tarde o temprano se van a terminar contagiando todos" de coronavirus, y consideró que no era un pronunciamiento exagerado.

Por último, insistió en que "ningún bonaerense se quedó sin atención médica" y detalló que en la provincia hay en la actualidad "un 55 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva".