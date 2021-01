Kicillof apuntó al "relajamiento", pero no dictó un toque de queda

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó ayer una reunión con los intendentes de los municipios de la Costa Atlántica y resolvieron no tomar por el momento nuevas medidas restrictivas, aunque advirtieron sobre un "marcado y acelerado" crecimiento de casos de Covid-19 y apuntaron al "relajamiento" de la sociedad.

"Tenemos una temporada muy positiva que está en funcionamiento. Eso de por sí es un logro, pero hemos observado un crecimiento marcado y acelerado de los casos", indicó Kicillof en la conferencia de prensa que brindó luego del encuentro.

En consecuencia, el gobernador señaló que junto a los intendentes determinó "poner muchísimo más énfasis en el cumplimiento de las medidas, los protocolos y las campañas de cuidado" y agregó: "Tenemos que lograr concientizar a todos los jóvenes y a todos los grupos etarios que se han relajado".

En ese sentido, el mandatario bonaerense subrayó: "No sabemos cómo sigue esto porque depende de cómo actuemos como sociedad. La evolución de los contagios depende de las actitudes que vayamos tomando".

"De momento, esto es un llamado a un cumplimiento más estricto de cada una de las decisiones y los protocolos que ya están establecidos. Tenemos que cuidarnos todos y todas y entre todos y todas. El crecimiento de los contagios enciende una luz de alerta. A toda costa queremos evitar tener que tomar medidas", advirtió Kicillof.

También participaron de la conferencia el jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, y los ministros de Salud y Seguridad, Daniel Gollán y Sergio Berni.

Durante su intervención, Bianco explicó: "Esta semana tenemos 15 distritos que bajan de fase. Hoy tenemos nueve municipios en fase 3 y otros ocho distritos se suman a fase 4". Asimismo, Berni sostuvo que "los jóvenes se acumulan, no cumplen las medidas".

Por último, Gollán destacó que se venía dando "un descenso muy fuerte de las consultas por coronavirus hasta el 8 de diciembre" pero que "desde el 25 de diciembre hay un aumento prácticamente vertical" y advirtió que "es un muy mal indicador".

"Veníamos con 20% de positividad. Ahora estamos en un 40% en las últimas dos semanas y con una tendencia al crecimiento", agregó el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

Si bien se descarta por el momento la adopción de medidas más restrictivas y, especialmente, un cierre total en medio de la temporada de verano, el gobernador esperará a la reunión que mantendrá en los próximos días con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.