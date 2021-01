Guillermo Montenegro: "los jóvenes se juntan sin ningún tipo de cuidado"

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, remarcó que en su territorio se están desarticulando entre 10 y 15 "fiestas clandestinas" por noche y aseguró que los jóvenes "se juntan sin ningún tipo de cuidado", aunque se manifestó contrario a cerrar la temporada de verano.

"Los jóvenes no se quedan encerrados en su casa. Estamos desarticulando entre 10 o 15 fiestas clandestinas por noche. El rango de edad de los contagiados ahora son los más jóvenes porque se juntan sin ningún tipo de cuidado", indicó el mandatario local en declaraciones radiales.

El intendente de Juntos por el Cambio señaló que "durante el día, las playas están reguladas con protocolos con personal del municipio y de la policía". E insistió en que "no hay que cerrar la temporada", sino que se necesita "más control, actividades al aire libre y con protocolos".

"Uno sabe dónde más se junta la gente y dónde ponemos más esfuerzo. El turismo para los marplatenses significa laburo", manifestó Montenegro. Además, subrayó que "todavía no se están realizando los hisopados".

Por último, Montenegro se refirió a la llegada de la vacuna a la Argentina: "Yo no pregunto de dónde es la vacuna cuando me la aplico. Lo más importante es tener la información".

Por su parte, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, indicó que existe un aumento de casos de coronavirus por la llegada de turistas, pero coincidió con su par de Mar del Plata en que la cantidad de casos no amerita "una medida drástica".

"No hemos visto un salto de casos que amerite una medida drástica como las que se están discutiendo", indicó Yeza en declaraciones radiales.

El mandatario local remarcó que "hubo 11 infracciones por fiestas clandestinas", y agregó: "Antes teníamos 90% de contagiados entre pinamarenses y 10% turistas. Ahora ya estamos 50/50".

Tanto Montenegro como Yeza, y otros jefes comunales de distritos de la Costa Atlántica, mantendrán este martes por la mañana una reunión con el gobernador Axel Kicillof y su equipo, a fin de analizar la situación epidemiológica en esos municipios en plena temporada de verano.