Año nuevo, la misma pandemia de Covid y una vieja preocupación

Como no podía ser de otra manera, el 2020 se despidió en la Provincia con una semana agitada, llena de movimientos políticos, legislativos y con importantes novedades en el frente de batalla sanitario.

Si bien había indicios y señales claras de que el coronavirus comenzaba a recuperar terreno en el Área Metropolitana, el Conurbano y las grandes ciudades de la Provincia, los números de los últimos días encendieron todas las alarmas.

En territorio bonaerense los casos de Covid aumentaron más del doble en las últimas tres semanas de 2020. Justo cuando todas las expectativas están puestas en que la temporada de verano y el inicio de la campaña de vacunación sean los primeros escalones en la recuperación económica de la Provincia, que permita pensar en una agenda de pos pandemia.

El dato instaló algunos nubarrones justo en la semana en que se produjo la principal novedad sanitaria desde que se declaró la pandemia, como fue el inicio del plan de aplicación de la Sputnik V en trabajadores de la salud.

A partir de ahora, la Provincia arranca un camino que tiene como principal objetivo aplicar, para el mes de junio unas 12 millones de dosis de distintas vacunas a seis millones de bonaerenses que integran los grupos de riesgo. Para mediados de enero, la campaña prevé haber aplicado 123 mil dosis de la Sputnik y a partir de ahí esperar el nuevo envío desde el laboratorio Gamaleya para tener, a fines de febrero, al menos dos millones de vacunados. A partir de marzo, se sumaría a la oferta de vacunas las de Pfizer, AstraZeneca y, quizás, la del laboratorio chino Sinopharm.

Fuerte crecimiento

Pero mientras tanto, los casos no paran de crecer y cerca de Axel Kicillof admiten “mucha preocupación” ante lo que podría ser el inicio de la segunda ola, tal como se vivió hace algunos meses en Europa.

“El salto que se observa es muy brusco”, dicen, y reconocen que el fenómeno tiene correlato en la demanda de camas de terapia intensiva, aunque no en forma tan pronunciada. “De todas maneras, siempre la utilización de camas y las muertes impactan algunos días más tarde, así que hay que seguir mirando con mucha atención”.

Como si fuera un deja vu del arranque de la pandemia, allá por marzo abril del año pasado, en este segundo rebrote de Covid los municipios que integran el primer cordón del Gran Buenos Aires, como Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y San Martín, entre otros, son los más afectados por esta crecida.

Pero en la Gobernación y en los equipos de especialistas que asesora a Kicillof aseguran que los casos están creciendo mucho también en el interior de la Provincia y miran con mucha preocupación la situación de Mar del Plata. “Es un punto crítico”, dicen.

Las fiestas clandestinas y las juntadas masivas de adolescentes en playas y espacios públicos de todas las ciudades de la costa Atlántica va a ser uno de los principales dolores de cabeza de la temporada para la Provincia y los municipios.

Conductas individuales

Más allá de lo que digan algunos especialistas que esta semana salieron a plantear la necesidad de un “toque sanitario nocturno” entre las 22 y las seis, en la Gobernación creen que no hay mucho margen para medidas de esa naturaleza. “El Estado hizo todo lo que tenía que hacer. Es un tema que tiene que ver con las conductas individuales”, replican en el equipo de ministros más cercano al Gobernador.

Pero sí ponen el foco en el rol de los municipios, sobre todo para el control e intervención de la nocturnidad clandestina. “Hay algunos que están muy relajados”, dicen en la Provincia, donde apuntaron a dos opositores: Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, y el platense Julio Garro. “A algunos los vemos sin interés por atender este tema. Como si dejaran todo librado al azar”, lanzan.

Desde las intendencias, por su parte, ponen sobre la mesa los números con los cientos de operativos realizados en los últimos días y dicen que el fenómeno sobrepasa cualquier capacidad de respuesta.

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que el martes recibió a Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta, sobre la posibilidad de sacar las fuerzas de seguridad a las calles para disuadir e impedir juntadas clandestinas fue tomada con pinzas en La Plata. “Si dentro de una casa se juntan 30 personas sin cuidados ni distancia, las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada”.

Por ahora, en la Provincia no están analizando más medidas restrictivas. Pero si algo enseñó la pandemia es que con el Covid nada puede descartarse. El monitoreo la próxima semana será día a día y en conjunto con los intendentes, especialmente con los de los destinos turísticos.

Para fines de la semana, podría haber un nuevo encuentro con el Presidente y Rodríguez Larreta en Olivos. Se verá el escenario y se decidirán medidas, entre las que podría estar algún tipo de restricción de circulación. “Si hay que tomar medidas restrictivas -dicen en la Provincia- se van a tomar”.