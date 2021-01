Lincoln y Viamonte aún no recibieron las vacunas contra el coronavirus

Esta semana, los distritos de Florentino Ameghino, General Arenales, Chacabuco, Junín, General Pinto y Leandro N. Alem recibieron 450 dosis cada uno de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.

Faltan, aún, que las vacunas sean recibidas en dos de los partidos que forman parte de la Región Sanitaria III: Lincoln y General Viamonte.

Consultado el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, respecto de la demora en la llegada de vacunas a Lincoln y Viamonte, el médico aseguró que “se trata de una cuestión meramente de logística. La semana que viene deberían estar llegando”.

Una vez recibidas y completado el proceso para mantener la cadena de frío en -18º, se deberá iniciar la campaña de vacunación a médicos, enfermeros y personal de salud del ámbito público y privado.

Lincoln y Viamonte, aún sin vacunas

Los distritos de Lincoln y General Viamonte quedaron fuera de esta primera tanda.

En ese sentido, el intendente linqueño Salvador Serenal explicó a La Posta Radio que “hubo una selección, según algunos parámetros, y estamos viendo cuáles fueron esos parámetros. Hay distritos que las han recibido y otros vamos a estar en la segunda tanda”.

Asimismo, destacó que “también debemos decir que son muy pocas 300.000 vacunas para toda Argentina y, entonces, tienen que hacer esa selección, porque si no llegarían muy pocas vacunas a cada distrito. Hablé con Calixto Tellechea, de Ameghino, y me dijo que a él le llegaban 450 vacunas, a un municipio chico. Pero a un distrito grande le llegan también 450 dosis. Entonces me comentó que le iban a sobrar vacunas para el personal de salud y tal vez otro distrito las necesite. Así que estamos trabajando para ver si encontramos una coordinación efectiva y no tener esta cuestión de que a un distrito le sobran las vacunas porque no tiene esa cantidad de personal de salud”.



Campaña en Junín

El 29 de diciembre arribaron al Hospital Interzonal Abraham Piñeyro de Junín las 450 dosis de Sputnik V, para iniciar la campaña de vacunación. El director del nosocomio, Sebastián Meneses, aseguró que “la idea es que llegue la segunda dosis en los próximos 15 días, para que esté dentro de los 21 días entre la primera y la segunda dosis, que es lo que nos recomienda quien provee las vacunas”.

Sobre la decisión de vacunarse, aseguró: “Hay gente que ha decidido vacunarse y hay gente que manifestó su voluntad de no vacunarse. Lo que sí quiero dejar claro es que es gratuita y optativa. Quien no quiere está en su derecho”.

Polémica en Ameghino

Las autoridades del Hospital Municipal “Felipe A. Peláez" de Florentino Ameghino recibieron las primeras 450 dosis de vacuna contra el COVID-19 y el intendente Calixto Tellechea encabezó una transmisión en vivo por redes sociales en la que expresó fuertes críticas al ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por tomar la decisión de llevar adelante el operativo de vacunación a través de referentes de su fuerza política.

“Según nos hicieron saber las autoridades del ministerio de Salud de la Provincia, la referente del Frente de Todos de Florentino Ameghino y designada para la vacunación es Andrea García”, remarcó Tellechea y agregó: "Esto significa que a diferencia de todo plan de vacunación, el municipio es corrido de su función básica de prestar el servicio de salud. Esta función es reemplazada por un referente político en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”.

El intendente explicó también que “en el caso del personal de Salud, que básicamente es todo el personal del Hospital, será el municipio el encargado de suministrar la vacuna, pero los referentes políticos del Frente de Todos tendrán a cargo esta campaña en el resto de los casos: la población que integran los adultos de más de 70 años, residentes y personal de geriátricos, adultos de 60 a 69 años, fuerzas de seguridad, personal docente y no docente de todos los niveles: Inicial, Primario y Secundario, entre otros”.

Personal de salud con dudas en Arenales

En General Arenales, el primero en recibir la vacuna contra el COVID-19 fue el Dr. Guillermo Apizzatto, director del Hospital Municipal Ignacio Pirovano. “Ya tenemos a todo el personal cargado para recibir la vacuna, es optativa, pero cuantos más se vacunen más beneficioso va a ser para la comunidad, hay personal de salud con dudas, pero se van despejando con el transcurso de los días y las semanas, son dudas infundadas o temores que se pueden charlar con referentes del hospital”, dijo Apizzatto.

Asimismo, agregó que “desde que empezó la pandemia estamos esperando la vacuna, ahora tenemos la oportunidad de vacunarnos. Recibimos 450 dosis, que es cantidad suficiente para aplicar a todo el personal; las que no se utilicen, serán devueltas”.

Por su parte, la directora del departamento de Enfermería, Patricia Quagliatti, dijo: “Ojalá tengamos la mayor participación del personal de salud dentro del hospital, creo que los profesionales de salud tenemos que tener mayor información oficial para garantizar más acceso a la vacuna, porque se genera incertidumbre. Si tenemos información es mejor para poder vacunar, todo lo nuevo genera temor, para nosotros es fundamental”. En tanto, Ana Bazzano, referente PAI del hospital, apuntó que están “esperando a todo el personal para vacunarse”.

Consultado por la segunda dosis de la vacuna, Apizzatto dijo que la recibirán en los próximos 20 días. “Hacia fines de enero se aplicaría la segunda dosis para completar el esquema. Notamos un incremento de los casos así que pedimos a la gente que refuerce los cuidados, que piensen en sus padres y abuelos”, cerró.

El intendente de Pinto se aplicó la vacuna

El intendente de General Pinto, Alfredo Zavatarelli, se aplicó la vacuna rusa contra el coronavirus. “Se trata de visualizar que la vacuna es segura y eficaz, que vacunarse es un acto de amor hacia el prójimo, aquellos que tengan interrogantes genuinos, es bueno intentar disiparlos y poner blanco sobre negro, para que el proceso de vacunación sea tan masivo como exitoso”, dijeron desde el municipio y agregaron que “es emocionante haber iniciado esta etapa de vacunación. Ha sido un año muy duro para todos y todas, pero lo terminamos con la mejor noticia que podíamos imaginar: tener la vacuna en nuestro distrito y administrarla gradualmente, y a medida que esté disponible, de manera pública y gratuita a todas y todos los argentinxs. Será el principio del fin de esta pandemia”.

Durante las últimas semanas de diciembre, se realizó la capacitación de los vacunadores de General Pinto, Leandro N. Alem, Lincoln y Florentino Ameghino que participan de la campaña de vacunación contra la Covid-19. En dicha jornada se aplicó el módulo práctico del “curso de eventuales vacunadores contra Covid-19” que fue dictado por el ministerio de Salud de la provincia de la Buenos Aires. “Con mucha responsabilidad los profesionales de la salud, estamos preparando el operativo de vacunación más grande de la historia”, dijeron desde la Municipalidad de General Pinto.